Concerte și ”Street Food Park” la Sibiul de Odinioară – Trei zile de distracție în Parcul Tineretului

* Festivalul ’’Sibiul de Odinioară’’ are loc în perioada 4-6 septembrie în Parcul Tineretului. Evenimentul găzduiește în premieră și un ’’Street Food Park’’ cu doisprezece food-truck-uri. Vor fi trei zile de concerte și muzică retro cu MC Dylma, Onenightstand, Semnal M, Talisman, Emeric Imre, Ducu Bertzi și Mircea Vintilă.

A devenit deja o tradiție pentru sibieni și turiștii care ne vizitează orașul, să participe la evenimentul care aduce în fața publicului trupe și artiști consacrați dealungul timpului în muzica din România. Festivalul ’’Sibiul de Odinioară’’ vă dă întâlnire și în acest an cu muzica bună și concertele de calitate, și vă întâmpină cu surprize noi. Pentru o desfășurare în condiții cât mai bune, ediția 2020 are loc în Parcul Tineretului de pe Bulevardul Corneliu Coposu, în perioada 4-6 septembrie.

Muzică retro și concerte timp de trei zile

Așa cum ne-au obișnuit încă de la prima ediție, organizatorii ’’Sibiul de Odinioară’’ ne răsfață și în 2020 cu concerte și muzică de calitate. În premieră veți avea parte de o primă zi cu muzică retro. MC Dylma vă îmbie pe 4 septembrie cu hituri din anii 70 – 80 – 90. Pe scena ’’Sibiul de Odinioară’’, vor urca apoi pe 5 septembrie, trupele Onenightstand, Semnal M și Talisman. Folk-ul este la putere pe 6 septembrie. Pe scena din Parcul Tineretului vor urca Emeric Imre, Ducu Bertzi și Mircea Vintilă.

”Anul acesta adăugăm o zi în plus la festival. Astfel Sibiul de Odinioară debutează, vineri 4 septembrie, cu un program de muzică retro. Un DJ specializat pe acest stil, va întreține atmosfera cu hituri din anii 70, 80 și 90. Acesta va fi la platane și înainte de concertele din 5 și 6 septembrie. Cum muzica rock de altădată s-a dovedit a fi o rețetă câștigătoare, am decis să oferim sibienior posibilitatea să vadă recitaluri cu trupe consacrate, în cea de a doua zi de festival. Desigur că muzica folk va fi și ea la loc de cinste, în cea de a treia zi”, spun organizatorii evenimentului.

Street Food Park la Sibiul de Odinioară

Sibiul de Odinioară vine cu o surpriză pentru gurmanzi și îi invită să își răsfețe gusturile la ’’Street Food Park’’. Doisprezece food truck-uri te așteaptă să guști din preparatele lor, în parcul Tineretului, în perioada 4-6 septembrie. Acolo veți găsi parcate și pregătiți să vă întâmpine cu mâncăruri și deserturi bune pe cei de la Bătrânu Sas, Wing Eat, Mexican Bizness, Pasta Truck, Schnitzel on wheels, Romanian Burger, Tom Cooks, Thaice Cream, Chimney Cake Bros, Mr. Cannoli, Sucre și Olha Coffee. ’’Am decis să aducem un plus ediției din acest an și am acordat o atenție și mai mare laturei culinare. Invităm sibienii să se delecteze cu produsele preparate la cele doisprezece food-truck-uri participante’’, mai spun organizatorii.

Acces liber în limita locurilor disponibile

Dată fiind actuala situație sanitară din România, accesul persoanelor în spațiul de eveniment va fi permis în limita locurilor disponibile, respectiv maxim 500 de persoane în același timp în locație. Toate acțiunile și activitățile vor respecta normele de distanțare fizică de 2 metri impuse de legislația în vigoare. De asemenea accesul persoanelor va fi permis doar în urma unui triaj epidemiologic (temperatură + mască de protecție).

„Sibiul de odinioară” este o acțiune cofinanțată de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu și organizată de Asociația Sibiul de Odinioară.