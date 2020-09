Autostrada Sibiu – Pitești ar putea fi gata în șase ani – Ce promit autoritățile că vor finaliza anul acesta

⇓ Ascultă știrea ⇓

Autostrada Sibiu- Pitești ar putea deveni practicabilă abia peste 5- 6 ani, după cum spune Mariana Ioniță, director CNAIR. Lucrările la primul tronson au început deja, iar pentru celelalte cinci este programată pentru anul acesta finalizarea actelor.

„Pe Piteşti-Sibiu, când am venit se discuta de proiectare pe lotul 1, acum s-a început şantierul de la Sibiu la Boiţa, s-au terminat exproprierile, scoaterea din fondul forestier, agricol, stadiul fizic este de 23%, în condiţiile în care când am venit aici nu era deloc. La lotul 5 proiectantul antrepre­norului general lucrează, ne va da câteva secţiuni mai devreme pentru a începe organizarea. La lotul 4 din păcate încă suntem în analiză, suntem în judecată, am solicitat detalii suplimentare, a depus contestaţie, suntem la curtea de apel. La lotul 3 documentaţia de atribuire este gata şi pleacă la validare la ANAP şi la publicare. La lotul 2 se lucrează la definitivare şi în octombire pleacă la validare. Anul acesta închidem cu Sibiu-Piteşti“, a spus Mariana Ioniţă pentru zf.ro