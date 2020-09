Complex sportiv nou lângă Târgul Obor – Va avea terenuri de fotbal, baschet, volei, handbal și tenis

⇓ Ascultă știrea ⇓

Primăria Sibiu a demarat proiectul de creare a unui complex de terenuri de sport, în zona Pieței Obor, lângă noul skatepark. Primarul Astrid Fodor a fost prezentă în teren alături de colegi din Primărie și Consiliul Local Sibiu, pentru a studia la fața locului suprafața de 23.000 mp de teren care va fi amenajată.

“Proiectul este demarat, studiul de fezabilitate fiind aproape de finalizare. Prin acest studiu se propune crearea unui teren de fotbal cu gazon natural pentru antrenamente și terenuri sintetice pentru baschet, volei, handbal, minifotbal, tenis, tenis cu piciorul și mese de ping-pong. Vom vedea concluziile studiului realizat de specialiști și vom contracta elaborarea proiectului tehnic, iar după aprobarea de către Consiliul Local, vom executa lucrările propriu-zise. Studiul de fezabilitate ne va da și o valoare estimativă a investiției” , spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Cu această ocazie primarul Astrid Fodor a vizitat și noul skatepark de lângă Piața Obor.

“Am vrut să mă conving că este folosit intensiv și apreciat de tineri. Am discutat cu cei prezenți la fața locului și mi-au confirmat că sunt încântați de acest skatepark, unde, spre deosebire de alte skateparkuri din țară, accesul este gratuit, că instalațiile sunt moderne, nu le pun probleme și se bucură mult de ele. De altfel nici nu mă așteptam să fie probleme, dat fiind faptul că firma care a amenajat acest parc are experiență în domeniu, colaborând cu firma American Ramp Company, cel mai mare producător de rampe pentru skateboard din lume, care furnizează inclusiv consultanță pentru amenajările din beton. Firma respectivă a mai realizat proiecte de acest tip în alte șase orașe din țară, inclusiv amenajarea binecunoscutului Arsenal Park. Dar asta nu înseamnă că nu îi vom mai adăuga și alte dotări, iar din discuțiile purtate cu skaterii am aflat că un foam pit le-ar fi de folos pentru antrenamente. În scurt timp vom adăuga și această dotare. Tot cu tinerii am stabilit că Primăria Sibiu va organiza un concurs cu premii pentru cei care vin cu regularitate în parc și în acest sens se lucrează deja la un regulament pe care îl vom supune aprobării Consiliului Local. ”, spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.