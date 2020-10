Intervenţie chirurgicală complexă transmisă live din Secția Clinică Neurochirurgie de la Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

În cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Secția Clinică Neurochirurgie, a avut loc vineri, o intervenție chirurgicală complexă, transmisă live pe internet.

Transmisia a avut loc în cadrul Congresului Surgicon, fiind parte integrantă a proiectului Brain IT – Brain Revealed: Innovative Technologies in Neurosurgery Study. Proiectul menționat este un proiect Erasmus Plus, câștigat de către echipa de Neurochirurgie a Facultății de Medicină din cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, în colaborare cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu precum și cu echipe din Spania și Italia. Proiectul se desfășoară până în august 2021.

Operația s-a desfășurat în cadrul Blocului Operator dotat la standarde moderne din cadrul Secției de Neurochirurgie, fiind coordonată de către Șef lucrări Dr. Vicențiu Săceleanu, medicul șef al Secției Clinice Neurochirurgie a SCJU Sibiu. Transmisia live a fost posibilă datorită sistemului de telemedicină instalat în cadrul secției, fiind realizată cu sprijinul catedrei de Informatică a ULBS, condusă de Prof. Brad Remus și Emil Nistor.

“Este vorba despre un pacient diagnosticat cu hematom de fosă posterioară (leziune vasculară), intervenția chirurgicală fiind una cu grad înalt de complexitate datorită abordului dificil și localizării leziunii. Împreună cu echipa de neurochirurgie am realizat cu succes această intervenție. Suntem încântați că facem parte din acest proiect și de faptul că am putut, cu ajutorul tehnologiei IT, să împărtășim această experiență cu partenerii noștri”, a declarat Dr. Vicențiu Săceleanu.

Secția Secţia Clinică Neurochirurgie a SCJU Sibiu este unul dintre cele mai moderne servicii ale celei mai mari instituții sanitare a județului, aceasta funcționând într-un spațiu nou și modern, care asigură condiții superioare de cazare și tratament. Totodată, în cadrul secției funcționează și un bloc chirurgical, de asemenea complet nou şi modern, la standarde europene, aceste investiții fiind realizate de către Consiliul Județean Sibiu.