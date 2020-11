Primăria Sibiu, explicații despre montarea pilonilor din fața fast food-ului Dabo Doner de pe Milea – ”Se poate parca pe străzile adiacente”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Montarea pilonilor în fața vestitului fast food de pe Bulevardul Vasile Milea, astfel încât mașinile să nu mai poată parca pe trotuar sau pe banda de circulație, a stârnit controverse. Patronul locației e nemulțumit de momentul ales pentru acest lucru, iar Primăria spune că s-au primit plângeri din partea cetățenilor.

La începutul săptămânii angajați ai Primăriei Sibiu au montat pe trotuarul din fața fast food-ului de pe Vasile Milea piloni de protecție. Patronul locației, Dan Paștiu, și-a exprimat nemulțumirea pe pagina sa de Facebook. Acesta a întărit încă o dată faptul că nu este împotriva montării pilonilor, ci a momentului ales pentru această decizie. ”Nu mă deranjează că s-au montat. Nici eu nu parcam în față, nici angajații. Momentul mă deranjează, pentru că acum, când singura posibilitate de a vinde este prin livrare, iar livratorii opresc în față, s-a luat această decizie. Acum, când Sibiul este gol, se montează piloni. Acolo funcționează fast food de 20 de ani, și exact acum deranjează mașinile parcate”, spune Dan Paștiu.

Primăria spune că montarea pilonilor s-a luat ca urmare a plângerilor venite din partea cetățenilor.

”Parcarea pe această porțiune a bulevardului Vasile Milea este interzisă pentru asigurarea fluenței traficului și evitarea blocării unei benzi cu mașini parcate pe o arteră foarte aglomerată. Parcarea este interzisă cu atât mai mult în apropierea intersecției cu strada Vasile Aaron, conform prevederilor Codului Rutier. Urmare a reclamațiilor din partea cetățenilor și urmare a faptului că mașinile parcate în această zonă blocau inclusiv circulația transportului public, Direcția Tehnică a decis instalarea pilonilor, pe de o parte pentru a proteja pietonii care circulă pe trotuar, iar pe de altă parte pentru a asigura respectarea interdicției de parcare. Menționăm că pe străzile adiacente bulevardului se poate parca, conform marcajelor”, transmite Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Legea spune că ”În cazul stationarii voluntare neregulamentare, conducătorii auto riscă o amendă cuprinsă între 580 și 725 de lei plus 3 puncte de penalizare, iar in cazul opririi voluntare neregulamentare, conducătorii auto riscă o amendă cuprinsă între 290 și 435 de lei plus 2 puncte de penalizare”