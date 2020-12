Amendă uriașă pentru o femeie din Sibiu – E acuzată că a fugit din izolare, cu girul DSP-ului

⇓ Ascultă știrea ⇓

O femeie din Sibiu, care a fost infectată cu noul coronavirus și care a stat în izolare la domiciliu timp de 14 zile, așa cum prevede legea, a fost amendată de Poliția Locală, din cauză că nu ar fi respectat măsura carantinării. Sibianca a fost sancționată în cea de-a cincisprezecea zi, atunci când, practic, era liberă să părăsească locuința.

Dorina Elena Lungu s-a testat pentru coronavirus în data de 02.11.2020. Rezultatul a ieșit pozitiv, Direcția de Sănătate Publică (DSP) a fost anunțată, iar sibianca a fost notată în evidențe și a intrat în izolare. Timp de 14 zile, s-a tratat la domiciliu și nu a părăsit deloc locuința. În tot acest timp, a fost verificată de un agent al Poliției Locale, și potrivit acesteia, totul a decurs conform legii. După ce aceste 14 zile de izolare au trecut, femeia a fost liberă să iasă din casă.

Sibianca a avut concediu medical doar în perioada 02.11 – 15.11, astfel că, în data de 16.11.2020, a revenit la serviciu. Nimic deosebit nu s-a întâmplat în acea zi, până când a primit un telefon de la agentul de poliție care a verificat-o zilnic și care i-a cerut să iasă la balcon pentru a vedea că nu a părăsit locuința. Femeia a rămas înlemnită, fiindcă, așa cum și DSP-ul i-a spus, perioada de carantină se încheiase cu o zi în urmă. A încercat să îi explice agentului de la Poliția Locală că a ieșit din carantină, fiindcă au trecut cele 14 zile, însă nu a fost ascultată. A primit o amendă de 1.000 de lei pe care este obligată să o plătească, chiar dacă a respectat legea.

„În data de 2 noiembrie am fost testată pentru COVID-19 și rezultatul a ieșit pozitiv. Am intrat în carantină din data de 2 până în data de 15. Eu, soțul meu și două colege de-ale mele de serviciu. Deci cu toții aveam concediu din data de 2 până în data de 15. În data de 16 noiembrie ne-am dus la lucru toți. Dintre toți, doar pe mine m-a sunat poliția sp îmi zică că trebuia să stau în izolare la domiciliu până în data de 16 inclusiv. Mi-a spus că trebuia să fiu acasă, că de ce am plecat, m-a criticat. Mi-a spus că fiindcă nu am stat în izolare o să-mi dea amendă. Am încercat să îi explic că DSP-ul mi-a confirmat că pot începe lucrul. Le-am zis că am actele, că am buletinul de la laborator cu data testării, că le pot trimite să le dovedesc. Cum să-mi trimită amendă? Mi-au dat amendă de 1.000 lei pentru o greșeală de-a lor. Nu mi se pare normal, să plătească cel vinovat, nu eu”, spune Dorina Elena Lungu, sibianca amendată.

Soțul acesteia și cele două colege de serviciu, care au stat în izolare tot 14 zile, nu au fost sunați în cea de-a cincisprezecea zi și nici nu au fost amendați. Singura care a fost sancționată contravențional pe motiv că nu a stat în izolare este sibianca.

„Dacă într-adevăr ar fi fost ceva în neregulă, dacă ar fi fost vorba de nerespectarea legii, de ce doar eu am primit amendă? De ce nu și soțul și colegele, care au stat tot atâtea zile în izolare? DSP știe situația, ei mi-au zis cât să stau. În aceste condiții, eu nu sunt de acord să plătesc nicio amendă”, explică sibianca.

Femeia s-a gândit să conteste amenda în instanță, însă ar trebuie să plătească și un avocat, care să o reprezintă. „Dacă ar fi să îmi iau un avocat, ar trebui să îl plătesc cu 1.000 de lei. Adică exact cât e amenda. Adică banii respectivi tot i-aș pierde”, mai spune femeia.

În aceste condiții, sibianca consideră că nu trebuie să plătească pentru greșeala altora și spune că i s-a făcut o nedreptate. A stat în izolare și a respectat indicațiile autorităților, dar tot a fost sancționată.