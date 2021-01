Reacția profesorului de la Inginerie care a jignit studenta – ”A fost o intenție constructivă, nu am vrut să jignesc”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un profesor de la Facultatea de Inginerie a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu a fost înregistrat în timpul unui curs online, în care acesta s-a supărat și a ”certat” o studentă pentru faptul că a folosit apelativul ”Domn’ profesor” în loc de ”Domnule profesor”.

Formula ”lipsită de respect” a studentei l-a deranjat pe profesorul Eugen Bîrsan, care a decis să-i atragă atenția în fața tuturor studenților spunându-i că este penibilă și că dacă nu știe să se adreseze corect, mai bine să tacă. Ora de Sibiu a contactat profesorul pentru a afla cum comentează situația și pentru a înțelege de ce l-a deranjat atât de mult această formă de adresare.

Eugen Bîrsan a spus că de fapt nu a vrut să jignească studenta și că intenția lui a fost de a-i adresa o critică constructivă, pentru a ști pe viitor care este formula corectă. De asemenea, acesta a recunoscut că o formă de exprimare mai delicată ar fi fost mai potrivită.

”Nu m-a deranjat, deci eu avusesem în prealabil o discuție pornită de la faptul că am primit și mail-uri de la studenți în care foloseau acest apelativ. Dacă ei nici în scris nu folosesc corect. De acolo am zis, uite mă, dacă nici măcar în scris nu pot folosi formula corectă. Eu le-am atras atenția, le-am spus că frumos ar fi să se adreseze corect. Sincer vă spun, și eu foloseam acest apelativ în vorbirea orală, dar am înțeles că nu este frumos și m-am corectat, de aceea am vrut să-i învăț și pe ei. Nu era prima discuție de acest gen, am mai avut-o și înainte. Într-adevăr, poate că am fost puțin exigent dar nu a fost cu intenția de a jigni pe cineva, probabil că trebuia să folosesc o formulă mai delicată. Discuția a avut intenție constructivă. Și am văzut în comentarii că oamenii au înțeles greșit comparația mea cu adresarea către primarii de la țară. Nici acolo nu a fost vorba de atitudine de superioritate sau de intenția de a jigni pe cineva, Doamne Ferește. Până la urmă toți ne tragem de la țară, a fost o comparație de limbaj doar, atât.”, spune profesorul Eugen Bîrsan.

Reacţia conducerii Universităţii

”Suntem ferm împotriva oricăror atitudini care contravin principiilor și conduite universitare. Vom analiza situația la nivelul universității și vom lua o decizie în consecință.”, transmit reprezentanții ULBS