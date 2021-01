Snowpark si cu trei zile de nocturnă la Arena Platoș Păltiniș

⇓ Ascultă știrea ⇓

Vești bune pentru schiorii și snowboarderii aflați în căutarea unui strop de adrenalină, pentru care pârtiile nu mai sunt suficiente.

Temperaturile scăzute din ultimele zile au permis funcționarea instalațiilor de producere a zăpezii la capacitate maximă. Toate pârtiile au fost înzăpezite corespunzător și a venit rândul snow-park-ului mult așteptat. Vineri, snow-park-ul complexului va fi inaugurat cu un eveniment invitațional, la care vor participa unii dintre cei mai buni snowboarderi și freeskiori din România. Evenimentul ține loc tradiționalului concurs Arena Freestyle Open, însă formatul a fost modificat din cauza măsurilor restrictive anti-Covid. Freestyle Invitational Jam va avea loc vineri, fără spectatori, fiind invitați o bună parte din câștigătorii edițiilor anterioare. Sportivii vor avea la dispoziție ceva mai mult de o oră pentru a reuși cel puțin 3 trick-uri cât mai spectaculoase ce urmează să fie votate pentru a stabili câștigătorii, ce vor fi premiați cu produse oferite de partenerul evenimentului, magazinul H2O. Fun-park-ul va rămâne apoi deschis tuturor doritorilor, cât timp zăpada va fi suficientă pentru a schia în condiții de siguranță. El va fi compus din patru platforme, pe prima va fi construit un box și un up and down, pe cea de-a doua un kicker mare pentru profesioniști și unul mai mic pentru începători, a treia platformă va avea un box lat, element relativ ușor și un combo din țevi cu lungimea de aproximativ 10 metri pentru cei mai experimentați, iar pe ultima platformă va fi construit un kicker ușor, pentru copii, cu aterizare de aproximativ 2 metri, unul ceva mai mare cu aterizare de 4-5 metri și un straight rail shoot out, cel mai dificil element din funpark.

Încă o zi de nocturnă

Pentru că interesul schiorilor și snowboarderilor este foarte mare după atâtea luni de carantină și izolare, începând din această săptămână, instalația de nocturnă va funcționa și în zilele de vineri. „Încă de la deschiderea complexului ne-am dorit să ajungem la un echilibru între numărul clienților care schiază ziua și cei care aleg să vină la ski pe nocturnă pentru a evita, pe cât se poate, aglomerația. La sugestia multora și în urma unui sondaj realizat pe pagina noastră de Facebook am decis să deschidem instalația de nocturnă și în zilele de vineri, ca să oferim o alternativă celor care doresc să ocolească aglomerația invariabilă din timpul zilei”, spune Ioana Dragomir, managerul complexului Arena Platoș. Nocturna va funcționa în zilele de miercuri, vineri și sâmbătă, iar cartelele pentru a doua parte a zilei costă 70 de lei pentru adulți și 50 de lei pentru copii. Toate skipass-urile pot fi achiziționate on-line, pentru a evita cozile de la casierie, de pe site-ul www.arenaplatos.ro.

Surpriză pentru copiii din centrele de plasament

Arena Platoș Păltiniș s-a alăturat proiectului inițiat de Josh&Partners de integrare în societate a copiilor din centrele de plasament din județul Sibiu. Cu sprijinul fundației Finding Hope, 40 de copii aflați în grija fundației au petrecut o zi minunată la Arena Platoș, pe schiuri, pe sanie, ba chiar și pe placă pentru cei mai curajoși. Pentru majoritatea a fost prima dată când au încălțat clăpari și au dat piept cu o pârtie de ski. Iar cei care încă nu au găsit curajul să urce pe schiuri s-au distrat de minune pe sanie.