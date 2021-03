Pilotul sibian Paul Popa organizează o tombolă în scop caritabil – Poți fi copilot pentru o zi

Împreună #AjungemMari

Fericirea este definită prin mii de forme. Eu am regăsit-o in adrenalina si nebunia de a mă afla in permanență la limită.A venit timpul să îi încurajam si pe cei mai puțin norocoși, pe acei copilași, care, de multe ori nu cunosc nici măcar fericirea provenită de la o îmbrățișare caldă, că refugiul în activitățile sau profesiile pe care le iubim, sunt de cele mai multe ori colacul de salvare din viața noastră.Minunatele suflete din cadrul ONG-ului "Ajungem Mari" mi-au împărtășit nevoile copilașilor din centrele de plasament din întreaga Românie.Pentru ca ei să ajungă mari , au nevoie de susținerea noastră, a tuturor!Cursurile de formare profesională si de orientare spre o carieră le pot oferi acestor copii un drum către fericire.Odată cu desfășurarea celei de a doua etape din Campionatul National de Raliuri Betano, TESS Rally Brașov powered by Pro-X, care se va desfășura in județul Brașov, voi organiza o strângere de fonduri sub forma unei tombole, prin care pun la bataie 5 premii. Fondurile strânse vor fi folosite în cadrul programului educațional Ajungem MARI pentru tinerii instituționalizați din județul Brașov.🥇Premiul 1: este oferit celui mai darnic donator, iar acesta constă în: Invitația de a ocupa locul din dreapta mea la antrenamentele oficiale (shakedown), din data de 25.03.2021, care vor avea loc lângă Crizbav, județul Brașov + acces exclusiv in padocul meu ,un tricou personalizat si un poster. 🥈Premiul 2: este oferit primului participant extras la tombolă, iar acesta constă în:invitația de a ocupa locul din dreapta mea la antrenamentele oficiale (shakedown), din data de 25.03.2021, care vor avea loc lângă Crizbav, județul Brașov + acces exclusiv in padocul meu.🥉Premiul 3: este oferit următorilor 3 participanți extrași la tombolă, iar acesta constă în:pachet oferit de partenerul meu SB bere artizanala din Sibiu + tricou personalizat și poster( livrare în toată țara).❗Reguli pentru înscriere si participare❗:- accesând link-ul de mai jos selectam, suma dorită https://www.ajungemmari.ro/implica-te-2/doneaza-online/?fbclid=IwAR2-6pEvRf4afBf17qqmHKXfTRgzarMnrUTeAG3T-FARYZqvT7Bf4xMCDVo- fiecare sumă reprezintă înscrierea la tombolă cu un număr definit de șanse(10 lei- 1 sansa, 30 lei-2 șanse,40 lei-3 șanse, 50 lei- 4 șanse , 70 lei- 5 șanse, 100 lei- 6 șanse,150-7 șanse, 200 lei-8 șanse,250 lei- 9 șanse, 300 lei- 10 șanse, 400 lei- 11 șanse, 500 lei- 12 șanse, 700 lei- 13 șanse, 1000 lei-14 șanse)-în comentariile acestei postări atașăm numele de pe care s-a făcut donația + suma donată- share la aceasta postare- înscrierile incep astăzi, în data de 08.03.2021 și se termină în data de 19.03.2021. Câștigătorii vor fi anunțați in data de 20.03.2021 printr-un video pe pagina mea de facebook.Mult succes tuturor!🎉

Posted by Paul Popa on Monday, March 8, 2021