Masturbatorii se înmulțesc la Sibiu – Tânără urmărită în parc – ”Mă simt amenințată”

A.M. este o sibiancă de 37 de ani pasionată de sport. Pentru că sălile sunt închise aleargă foarte des în aer liber. Sâmbătă însă, a tras sperietura vieții când a fost urmărită de un bărbat pe aleea de lângă Grădina Zoologică ce duce la Muzeul din Dumbrava. A.M. spune că din ce în ce mai des, atunci când face jogging, în parcurile și pădurea din Sibiu întâlnește bărbați care se masturbează. Tânăra spune că nu se simte în siguranță, polițiștii îndeamnă la sesizări scrise.

A.M. a ieșit sâmbătă la alergare pe traseul obișnuit. A ajuns la un moment dat pe aleea care trece pe lângă Grădina Zoologică și duce, prin pădure, către Muzeul din Dumbrava. ”La un moment dat a apărut un bărbat în spatele meu. M-am speriat, pentru că nu îl auzisem, era pe bicicletă. M-a întrebat dacă mă deranjează să se uite la mine cât face el o treabă. Am crezut că vrea să urineze, așa că i-am spus că eu plec oricum, nu stau acolo. El mi-a spus apoi că nu, altceva vrea să facă, să se uite la mine, că nu are femeie acasă. Atunci m-am speriat, m-am întors și am fugit înapoi, către tarabele de la intrarea în zoo. El s-a ținut după mine inclusiv pe aleea prin pădure care duce de la zoo la intersecția către Aleea Călăreților. Mergea pe bicicletă înaintea mea cu câțiva metri și întorcea mereu capul să vadă dacă mai sunt în spate. Acolo m-am simțit cumva mai în siguranță pentru că era destul de multă lume care se plimba”, povestește tânăra.

CITEȘTE ȘI: Un bărbat a fost filmat în timp ce se masturba lângă un loc de joacă la Avantgarden

Sibianca spune că în alte împrejurări, bărbatul nu ar fi atras atenția în acest fel. ”Așa, părea un bărbat ok…avea o bicicletă bună, echipament, ochelari buni pentru ciclism, un rucsac în spate. Dar, nu vorbea bine românește, avea accent, de aceea bănuiesc că nu e român”, spune femeia.

Masturbatorii din parcuri

A.M. nu este la prima întâmplare de acest fel. Pentru că obișnuia să alerge des și înainte de închiderea sălilor, alegea mereu traseele care treceau prin pădure, pentru că sunt cele mai potrivite pentru jogging. ”Obișnuiam să alerg prin pădurea de lângă Aleea Călăreților. Poteca de acolo e curățată, e bătătorită, numai bună pentru jogging. Asta până toamna trecută când, un bărbat care se masturba acolo s-a luat după mine. M-a urmărit, eu am alergat mai repede, el după mine, apoi am reușit să ies pe alee, la terenul de rugby. De atunci alerg doar pe alee. Dar, în zonă, de la Bahluiului până la Muzeul din Dumbrava, din 3 dăți în care alerg în 2 mă întâlnesc cu bărbați care fac asta în public. Apar de după tufișuri, pomi…În ultima perioadă sunt tot mai mulți, ceea ce mă face să nu mă simt în siguranță. Acum că și sălile sunt închise, e păcat că nu putem profita de locurile acestea în care poți face sport”, spune sibianca.

Soluții de la poliție

Polițiștii spun că în aceste cazuri femeile care se simt amenințate trebuie să sune la numărul de urgență 112. ”Orice persoană care crede că nu este în siguranță și se simte amenințată trebuie să sune la 112. Dacă a ieșit din situația care o punea în pericol, persoana respectivă poate depune apoi o plângere scrisă la poliție”, spune Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.