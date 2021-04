Un sibian a plătit biletul pentru bicicletă mai scump decât cel pentru călător – „Situația este aberantă”

Un ciclist sibian a plecat în Brașov pentru a participa la o competiție de profil. A călătorit cu trenul și și-a luat cu el și bicicleta, întâmpinând astfel o situația aberantă – biletul pentru bicicletă a fost mai scump decât cel pentru călători.

Sibianul a povestit, pe Facebook, experiența avută în acest weekend, când a fost nevoit să plătească biletul pentru bicicletă – un bilet mai scump decât cel pentru călători. Acesta se adresează ministrului Tineretului și Sportului, dar și ministrului Transportului, într-o scrisoare deschisă și le cere să normalizeze accesul bicicliștilor în trenurile CFR.

Locul bicicletei, inexistent în tren – Biletul mai scump decât cel pentru călători

„Momentan situația este aberantă, restrictivă din punct de vedere financiar și logistic, sunt sigur că o cunoașteți la fel de bine ca și noi, cicliștii de rând. Prețurile sunt stupid de mari, iar locurile unde să-ți poți lăsa bicicleta pur și simplu nu există. Practic, plătești o sumă deloc mică de bani pentru… nimic!

Chiar în clipa în care vă scriu, mă deplasez între Brașov și Sibiu pentru a ajunge la o competiție de ciclism pentru amatori. Am plătit 44.20 de lei pentru biletul meu și 45 de lei pentru bicicletă. Mi s-au calculat paușal 15 kg/bicicletă și 3 lei/kg pentru această încadrare de distanță și așa am ajuns la magicul 45. Nici nu are rost să explic că bicicleta mea nu are 15 kg. Astă-vară, când veneam de la Sighișoara, a fost și mai distractiv: am dat vreo 11 lei pe biletul meu și vreo 60 de lei pentru bicicletă. Asta în contextul în care, pe lângă mine, erau diverși cetățeni cu obiecte voluminoase care treceau drept <<bagaj de mână>>”, scrie Maximilian Munteanu pe Facebook.

Cicliștii cer „normalitate în CFR”

Sibianul se adresează ministrului Tineretului și Sportului, Eduard Novak, căruia îi cere să „normalizeze” mobilitatea cu trenul.

„Am lecturat atent programul echipei dumneavoastră din ultimele alegeri de la Federația Romana de Ciclism și am observat acolo proiecte infinit mai complicate decât acesta. Normalizarea accesului la trenurile CFR ar fi un lucru destul de simplu și care poate produce un impact semnificativ în special în rândurile tinerilor. Gândiți-vă doar la copiii care s-ar putea deplasa mai ușor și civilizat la anumite competiții! Poate că este un viitor campion printr-un sat uitat de lume și asta poate fi șansa lui! Nu cred că trebuie să menționez că CFR este o companie de stat subvenționată masiv, adică plătită tot de noi, cetățenii. Dar am speranțe, fiindcă, din câte îmi dau seama, și actualul Ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, este și el un tip deschis și hotărât, care cu siguranță nu s-ar împotrivi unui asemenea demers de normalizare. Fiindcă, pe scurt, asta ne dorim, domnule ministru Eduard Novak: NORMALITATE!”, spune sibianul, în scrisoare deschisă.

Sursa: Facebook Maxmilian Radu Munteanu