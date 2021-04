Explicațiile premierului pentru demiterea lui Vlad Voiculescu

Vlad Voiculescu a fost demis din funcția de Ministru al Sănătății de către premierul florin Cîțu. Acesta spune că decizia a fost luată pentru că a dorit să facă modificări la nivelul ministerului și că el crede „cu tărie în coaliția de guvernare, care s-a constituit în urma votului, în jurul unor valori, unor idei, nu în jurul unor persoane”

„De un an de zile România trece printr-o perioadă dificilă în lupta cu pandemia. Această luptă a întins la maxim resursele statului. ca să avem succes am spus că e nevoie de încredere în instituțiile statului, în instituțiile care administrează această perioadă dificilă. În acest context, am decis azi să fac o modificare la vârful Ministerului Sănătății. Îi asigur pe toți românii că eu cred cu tărie în această coaliție de guvernare, pentru că este o coaliție de guvernare care s-a constituit în urma votului, în jurul unor valori, idei, nu în jurul unor persoane”, declară Florin Cîțu.

El a făcut apel la români să se vaccineze anti-Covid-19, scrie Mediafax.

Premierul Florin Cîțu anunța mai devreme că miercuri i-a înaintat președintelui Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sănătății a lui Vlad Voiculescu.

Potrivit lui Cîțu, interimatul funcției va fi asigurat de către Dan Barna, până la numirea unui nou ministru la conducerea ministerului Sănătății.

De asemenea, a fost demisă și Andreea Moldovan, secretar de stat la ministerul Sănătății.