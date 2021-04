Procurorul șef în dosarul ATI Covid de la Sibiu – ”Luna viitoare ne pronunțăm asupra infracțiunii de omor”

Începutul lunii martie a zguduit din temelii sistemul medical sibian, dar undele au ajuns și la cel național. După dezvăluirile făcute de o fostă angajată a secției ATI covid din Sibiu care spunea că pacienții care ajung aici sunt omorâți prin tratamentul necorespunzător, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu s-au autosesizat și au deschis o anchetă. Deși spuneau că în luna aprilie vor veni cu o concluzie, termenul a fost prelungit pentru luna mai.

”E departe de finalizare dosarul. Abia acum am început să audiem personalul din cadrul secției ATI. Am primit o listă cu 130-140 de persoane. Vrem să îi audiem pe toți, în special pe cei care nu mai lucrează acolo. Sunt foarte multe persoane, noi ne așteptam la vreo 20. Am început audierile cu îngrijitoarele și asistentele, apoi ajungem la medici. În prima săptămână, adică aceasta, sunt programate 14 persoane la audieri, deci va mai dura puțin”, spune Ioan Veștemean, prim procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Astfel, Ioan Veștemean speră ca după ce audierile vor fi terminate, probabil în luna mai, procurorul de caz va stabili dacă infracțiunea de omor pentru care s-a deschis dosarul se dovedește sau nu. ”După audieri se va stabili dacă se menține infracțiunea de omor, iar apoi dosarul își va urma cursul firesc. Adică, poate pentru omor nu se adună probe, care este o infracțiune comisă cu intenție. Dacă va lipsi intenția, nu este exclus să apară alte infracțiuni de natură penală. Dar, aceste lucruri se stabilesc după finalizarea audierilor, acestea sunt cele mai importante”, explică procurorul Ioan Veștemean.

Dosarului mare ATI Covid, deschis după apariția acuzațiilor în presă, i-au fost asimilate și alte plângeri penale îndreptate tot către medicii de la Terapie Intensivă. ”Mai avem 10-15 plângeri penale, tot împotriva medicilor. În principal aparținătorii celor care au decedat în ATI îi acuză pe medici că decesul a survenit în urma tratamentului aplicat”, spune Ioan Veștemean.