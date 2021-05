Teatrul Gong reia activitatea pe scenă din 9 mai – „Gagaga și alții ca el” este primul spectacol

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu își reia activitatea cu publicul începând de duminică, 9 mai.

„Suntem bucuroși să anunțăm că revenim pe scenă! După un alt val de restricții și o așteptare plină de anxietate, reușim să reaprindem speranța și creativitatea specifică teatrului tânăr! E o perioadă de mari frământări pentru noi și avem nevoie de tot sprijinul pentru reclădirea proiectelor anuale ce au fost anulate. Avem încredere că v-a fost dor de teatru și că ne vom revedea în sală pentru a readuce bucuria la Sibiu! Regulile de siguranță sanitară și de distanțare socială rămân valabile, iar sălile vor funcționa cu 30% din numărul total de locuri.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Gagaga și alții ca el” este un spectacol educațional creat de Raluca Răduca, cu păpuși, ce reunește mai multe povestiri inspirate din literatura universală, în care cei mici descoperă că fiecare acțiune are și o reacțiune cu consecințe pe măsură. Muzical și exaltant, spectacolul de la Sibiu are un caracter interactiv, iar publicul este invitat să intervină în desfășurarea acțiunii de pe scenă pentru a decide finalul poveștii. Evenimentul are o durată de 40 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani. Spectacolul va fi prezentat duminică, 9 mai, de la ora 11:00.

Mihaela Grigoraș și Monica Baldea aduc basmul românesc pe scena Teatrului „Gong”. „Sarea-n bucate” după Petre Ispirescu face o incursiune fascinantă în lumea poveștilor de demult. În producția teatrului sibian fantasticul se întrepătrunde cu realul cu ajutorul Menestrelului, într-o aventură minunată ce vorbește despre iubire, adevăr și prietenie. „Sarea-n bucate” este unul dintre cele mai apreciate spectacole ale teatrului sibian, cu peste 200 de reprezentații jucate atât pe scena de la Sibiu, cât și în Azerbaidjan, India, Spania și SUA. Spectacolul are o durată de 50 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 5 ani. Spectacolul va avea 4 reprezentații:

vineri, 14 mai, de la ora 18:00

sâmbătă, 15 mai, de la orele 11:00 și 18:00

duminică, 16 mai, de la ora 11:00.

Bilete vor fi disponibile online începând din această seară. Prețul unui bilet pentru oricare din reprezentații este de 12 lei, tarif flexibil, pentru a permite anularea locului și relocarea acestuia pentru un alt spectacol al teatrului, o singură dată, în limita locurilor disponibile în momentul cererii, astfel încât spectatorii să se poată bucura fără griji de evenimente culturale. Cererea de anulare a unui bilet flexibil se poate face la sediul teatrului sau prin telefon, dar nu mai târziu cu 15 minute înainte de ora de începere a evenimentului, așa cum apare aceasta tipărită pe bilet, fără a specifica detalii despre motivul anulării. Rezervarea unui alt loc la un eveniment în următoarele 6 luni, de la data înregistrării celui anulat, este valabilă doar prin prezentarea biletului flexibil în format tipărit. Pentru mai multe detalii, puteți folosi numărul de telefon 0269 210 906.

Mai mult decât atât, spațiile publice din interiorul teatrului sunt aerisite și dezinfectate complet, înainte de fiecare eveniment. Nebulizarea încăperilor se face cu un produs biocid de grupa I, utilizare profesională, non toxic, bactericid, fungicid, virucid și sporicid, avizat de Ministerul Sănătății.

Accesul în teatru este permis numai în condițiile unui triaj observațional, ce presupune măsurarea temperaturii fiecărui vizitator/spectator. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3˚C;

La intrarea în teatru este obligatorie folosirea dezinfectanților pentru mâini.

Accesul în spațiul teatrului se face cu respectarea distanțării de minimum 1,5 m, urmărind marcajele de pe podea. Masca de protecție este obligatorie pe toată durata vizitei atât în interiorul, cât și în exteriorul, teatrului.

Agenția de Bilete a Teatrului „Gong” va fi deschisă doar cu 90 de minute înainte de începerea evenimentului și se va închide cu 15 minute înainte de ora de începere a spectacolului, astfel încât să evităm aglomerarea în foaierul teatrului. Încurajăm folosirea plăților contactless cu cardul sau telefonul, dar mai ales achiziția online a tuturor biletelor.