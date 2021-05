Accident în sensul giratoriu pe Șoseaua Alba Iulia – Două persoane duse la spital

Un accident rutier a avut loc, luni dimineața, pe șoseaua Alba Iulia, în sensul giratoriu din fața magazinului Metro. Două persoane rănite au fost duse la spital.

“Mun. Sibiu, Soseaua Alba Iulia, in sensul giratoriu din fata Metro, un sofer in varsta de 27 de ani, din Gorj, in timp ce conducea dinspre aeroport, a patruns in intersectie fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de catre un sofer in varsta de 35 de ani”, transmite Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Două persoane din autoturismul condus regulamentar, și anume conducătorul auto și o pasageră în vârstă de 59 de ani, au fost transportate la spital, conștiente.

In zona, se circula ingreunat.