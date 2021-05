Scandal la FC Hermannstadt – Jucătorii anunțați că echipa ’’se va desființa’’ – Salarii neplătite de cinci luni

Echipa locală de liga 1 trece prin momente extrem de dificile. Presa centrală scrie că FC Hermannstadt urmează să se desființeze dacă retrogradează. Managerul sportiv, Radu Neguț, recunoaște că jucătorii au restanțe de cinci luni.

ProSport anunță luni că a stat de vorbă la FC Hermannstadt, atât cu jucători, cât și cu oameni din staff, iar toți au avut nemulțumiri. În primul rând, aceștia susțin că sunt neplătiți pe anul 2021. Motivul este unul incredibil: se așteaptă desființarea echipei.

„Jucătorii au cerut conducerii să fie plătiți. La una dintre ședințele avute, Radu Neguț (n.r. manager sportiv FC Hermannstadt) a venit în vestiar și ne-a explicat de ce nu ne luăm salariile. Ne-a zis în felul următor: «Într-o lume normală trebuia să fiți plătiți, dar noi trăim într-o lume normală?». În momentul ăla toți am rămas șocați. Ce mai puteam spune”, a declarat unul dintre jucătorii lui Hermannstadt, sub protecția anonimatului, pentru ProSport.

„Echipa se va desființa”

Un membru al staff-ului susține că oficialii clubului au transmis tuturor că echipa se va desființa, iar acesta ar fi motivul pentru care nu se vor plăti salariile. „Nouă ni s-a transmis că echipa se va desființa dacă vom retrograda și automat nu ne vom vedea nici salariile. Vă dați seama că și jucătorii sunt un pic tulburați și mulți dintre ei deja au început să-și caute echipe”.

Dezvăluirile continuă din tabăra sibienilor

Jucătorii se plâng că odată cu venirea lui Radu Neguț în conducerea clubului au apărut mai multe „bisericuțe” în echipă. „Când a venit Neguț la echipă primul lucru a fost să-i ia banderola de căpitan lui Viera și să i-o dea lui Răzvan Dâlbea, că el e cu ei și poate să-i facă pe mai mulți jucători să nu comenteze la deciziile conducerii. Așa cum este și decizia de acum când nu suntem plătiți”.

Radu Neguț susține că lucrurile nu stau chiar așa: „Nu înțeleg discuția asta. Eu îți dau un singur răspuns la întrebarea ta. În cei doi ani cât am fost plecat de la Hermannstadt n-am vorbit cu Dâlbea niciodată și trăim în același oraș. Într-adevăr Răzvan e jucătorul cel mai vechi la echipă, dar discuțiile astea nu le înțeleg. Și dacă ar fi Răzvan primul căpitan… oricum sunt 3 căpitani: Viera, Răzvan și Romario. Acum a fost și Petrescu. Sună-l pe Viera și întreabă-l ce relație are cu mine”.

Întrebați de ce nu vor să-și asume identitatea, jucătorii de la FC Hermannstadt cu care am stat de vorbă au spus: „Știi și tu cum e fotbalul românesc. Dacă ieșim să vorbim adio carieră. În Liga 1 sunt mulți, foarte mulți jucători nemulțumiți, dar nu pot să vorbească. De ce? Pentru că dacă o fac nu vor mai avea un viitor în fotbalul românesc. Toți patronii fug de jucătorii cu personalitate, de jucătorii care-și cer drepturile. Noi sperăm ca măcar așa să tragem un semnal de alarmă și situația de la Sibiu să se schimbe”.

Radu Neguț, reacție surprinzătoare!

„De ce m-ai sunat acum să mă întrebi despre salarii? Eu sunt un simplu angajat la club. Pot să-ți spun că noi vom lupta până la capăt. Nu pot să confirm, dar nici să infirm că jucătorii sunt neplătiți. Du-te și întreabă-i pe cei care ți-au spus treaba asta. La revedere!”, a fost reacția lui Radu Neguț vizibil iritat.

Ulterior, Radu Neguț a revenit cu un telefon: „M-ai prins când mă certam cu cineva. Da, au fost vorbele mele cele din vestiar. Da, există restanțe salariale cum există la majoritatea cluburilor din România. Aș aprecia să nu-mi bagi vorbe în gură. Există restanțe salariale, nu este normal să-mi spui ce am zis eu în vestiar. Oricum sunt denaturate vorbele. Le-am zis că sunt toți în aceeași situație. Și apoi le-am pus o întrebare: „Într-adevăr, într-o lume normală, indiferent ce serviciu ai avea, trebuie să mergi la serviciu și să-ți primești salariul”. I-am întrebat: „Vedeți ce trăim în vermurile astea. Ce se întâmplă în jurul nostru? Trăim într-o lume normală?

Nu știu dacă echipa se va desființa. Eu știu că e de datoria mea și a celor din club care ți-au dat aceste informații să rămânem în Liga 1. Și eu sunt neplătit, dar nu cred că există club din România care să fie cu salariile la zi. Nu știu ce interese ai, dar nu e momentul să scrii acum. Dar aș aprecia dacă ai face-o după astea două etape. Noi suntem într-o luptă pe care n-am pierdut-o.

Eu am venit la clubul ăsta în ianuarie. Am mai lucrat în clubul ăsta când s-au făcut performanțe, apoi am plecat și acum m-am întors. Nu știu ce restanțe are fiecare. Îți mai spun ceva. În 20-21 de meciuri, exceptând 5-6 meciuri, echipa asta a jucat pe prime la fiecare meci. Din păcate nu prea le-au luat. La mai multe cluburi din România când sunt probleme patronii motivează jucătorii cu prime până ajung cu salariile la zi. Mai avem două meciuri care pot fi decisive. De când am venit eu la echipă s-au plătit 3 salarii restante. Ok, erau restante, dar s-au plătit 3 salarii. Nu am ce face mai mult, că nu dau eu banii”.