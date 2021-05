Cinemateca Astra Film își redeschide porțile – Continuă seria dedicată femeilor regizor

Cinemateca Astra Film își redeschide porțile pentru public joi, 13 mai, și continuă seria dedicată femeilor regizor. Este vorba despre două producții emoționante desore curaj, încredere și puterea de a schimba mentalități.

PROGRAM

AUTOPORTRET / SELF PORTRAIT (r. Margreth Olin) • Norvegia • 2020 • 80’

Joi | 13 mai | 19:00

Sinopsis. Lene (33 de ani) refuză să crească, vrea să rămână copil. Lipsa mâncării îi încetinește procesul de creștere, sau chiar i-l stopează. Așa începe un experiment pe viu, la vârsta de 10 ani. O minune din punct de vedere medical. Povestea unei artiste recunoscute pe plan mondial, care își sfidează propriile limite, reușind prin arta și viața ei, să schimbe percepții și judecăți de valoare.

Trailer: https://bit.ly/3huQ4OD

UNA PRIMAVERA (r. Valentina Primavera) • Italia • 2019 • 80’

Joi | 20 mai | 19:00

Sinopsis. O viață trăită sub teroare, într-o familie care închide ochii la suferința ei. O femeie care, la 60 de ani, are puterea și curajul să-și părăsească soțul și casa în care a locuit o viață. Este posibilă o schimbare a mentalității după atâta vreme? Este cu putință să alegi o nouă viață chiar și la 60 de ani? Ce rol are familia într-o astfel de alegere?

Trailer: https://bit.ly/3uGGw6H

Proiecțiile Cinematecii Astra Film vor avea loc la sediul Astra Film din Sibiu, Piața Mică, nr. 11, locul în care se pun în vânzare biletele, cu 30 de minute înaintea fiecărei proiecții. Prețul unui bilet este de 10 lei (adulți) și 5 lei (elevi / studenți / pensionari). Accesul se face doar pe bază de rezervare la 0751166516 sau completând Formularul online.

Desfășurarea evenimentului, în perioada 13 – 20 mai, implică respectarea tuturor măsurilor de siguranță pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.