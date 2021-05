VIDEO – Derbi cu iz de agonie și extaz – Șelimbăr și Cisnădie joacă între ele pentru promovare în liga 2

Viitorul Șelimbăr și Măgura Cisnădie dispută pe 22 și 29 mai meciurile pentru barajul de promovare în liga 2. Învingătoarea va juca din vară în premieră în eșalonul secund al fotbalului românesc.

Niciodată în ultimii 30 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva. Două echipe din județul Sibiu joacă între ele la barajul pentru accederea în liga 2. Ambele grupări au ajuns în această situație după ce au trecut în prima manșă de grupări din județul Arad. Viitorul Șelimbăr a eliminat pe Crișul Chișinău Criș (4-2 la general), iar Măgura a trecut de Șoimii Lipova (3-2 la general).

Urmează acum ca cele două echipe să se dueleze între ele pentru a ajunge în liga 2. Meciul tur are loc sâmbătă 22 mai la Cisnădie, de la ora 18.00, iar returul are loc o săptămână mai târziu la Avrig, pe 29 mai de la ora 17.30.

’’Felicitari vecinilor de la CS Măgura Cisnădie pentru calificarea în finala barajului de promovare în liga a 2-a’’, au transmis șelimbărenii, pe contul oficial de Facebook.

”Felicitam și pe vecinii noștrii de la Viitorul Selimbar și fie ca cel mai bun sa câștige și să ne reprezinte cu succes”, spun și Cisnădienii.



Favorită pare să fie echipa din Șelimbăr, care are un lot mult mai experimentat, Viitorul fiind neînvinsă în liga 3, dar Măgura pare și ea ambițioasă, așa că orice se poate întâmpla.

