Prefectura Sibiu, despre pragurile de relaxare – „Avem nevoie de o revenire la normalitate”

Autoritățile au plănuit ca în România, în perioada următoare, în funcție de evoluția situației epidemiologice și a campaniei de vaccinare, să existe trei praguri de relaxare. În urma acestora, românii vor scăpa de mai multe restricții. Încă din acest weekend, o serie de măsuri restrictive au fost eliminate, printre care obligativitatea portului măștii în spațiile exterioare și restricțiile privind deplasarea pe timpul nopții.

Cu această ocazie, Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu, a spus, în cadrul unui interviu pe platforma YouTube, că a fost nevoie de o evoluție favorabilă a pandemiei pentru a se putea lua decizia unei relaxări.

„A fost nevoie de o evoluție favorabilă a acestei pandemii, pentru că pandemia nu dispare așa pocnind din degete. Este nevoie de un efort cumulat și consecutiv și consecvent pentru a ieși din această situație unică. Cred că a fost aleasă data de 1 iunie datorită faptului că pandemia, putem vedea și în cifrele care se arată, a intrat pe un trend descendent. A scăzut numărul persoanelor noi confirmate, a scăzut număr persoanelor care necesită internare, a scăzut chiar și numărul persoanelor care pierd lupta cu viața din cauza acestei boli și, bineînțeles, datorită faptului că campania de vaccinare are un real succes”, spune Andreea Ștefan despre criteriile care au condus la relaxarea măsurilor restrictive.

Trei praguri: 1 iunie, 1 iulie și 1 august

Purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu spune că autoritățile pregătesc, prin intermediul acestor etape de relaxare, viața post-pandemie.

„De un an de zile trăim doar în reguli, în restricții, într-o provocare continuă, într-o noutate care se întâmplă zi de zi și avem nevoie de o revenire la normalitate. (…) Pandemia nu va dispărea brusc. Pandemia nu va dispărea nici peste o lună, nici peste trei, dar va dispărea încet, încet, dacă oamenii înțeleg că doar împreună putem să scăpăm de această pandemie. La acest moment, cea mai bună armă este evident vaccinarea. Este nevoie de aceste trei praguri pentru că măsurile nu se pot relaxa brusc. Dacă s-ar face o relaxare bruscă, am reveni de unde am plecat. (…) Este nevoie de aceste praguri pentru că evident pandemia a intrat pe un trend descendent și trebuie ușor, ușor să pregătim viața post-pandemie”, spune Andreea Ștefan.

Sursa: Mircea Mihăilă/YouTube