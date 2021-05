Turismul de aventură o alternativă a revitalizării zonelor rurale montane în cadrul proiectului RAMSAT

Grupul de lucru pentru Mărginimea Sibiului , întâlnire online în cadrul proiectului RAMSAT-Interreg Europe. Tema abordată a fost turismul de aventură în contextul turismului alternativ durabil

În data de 18 mai 2021 a avut loc a patra întalnire a grupului tehnic de lucru pentru Mărginimea Sibiului organizată în cadrul proiectului RAMSAT-“Revitalizarea zonelor defavorizate și a zonelor montane prin turism alternativ durabil” , proiect finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului INTERREG EUROPE 2014-2020.

Întâlnirea a fost organizată online de Primăria Comunei Rășinari și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru , în calitate de parteneri ai proiectului.

Discuțiile din cadrul întâlnirii s-au concentrat pe tema turismului de aventură .Membrii grupului de lucru au realizat o analiză SWOT a destinației Mărginimii Sibiului fiind identificate puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări în domeniul turismului de aventură. Totodată, au fost identificate modele de bune practici în domeniul turismului durabil în Mărginimea Sibiului.

Dezbaterile sunt relevante și în contextul în care pe data de 27 mai 2021 va avea loc Seminarul Interregional “Use of Natural and Cultural Heritage in Adventure Tourism”, eveniment organizat de partenerii din Slovenia și în cadrul căruia vor fi prezentate bune practici din Marginimea Sibiului.

În cadrul întâlnirii grupului de lucru, partenerii din cadrul Agenției Pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR) au prezentat stadiul Programului Operațional Regional -POR 2021-2027, cu referire la oportunitățile de finanțare în domeniul turismului pe Regiunea Centru, Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027.

Din grupul tehnic de lucru fac parte reprezentanți ai primăriilor din Mărginime, reprezentanți ai Universității Lucian Blaga Sibiu, reprezentanți ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului , reprezentanți ai ocoalelor silvice, ai ONG-urilor și asociațiilor de profil.

Mai multe detalii pe pagina web a proiectului https://www.interregeurope.eu/ramsat/ sau pe site-ul Primăriei comunei Rășinari https://primaria-rasinari.ro/ramsat/