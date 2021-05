Începe Târgul Ofertelor Educaționale la Sibiu – Se desfășoară online între 25-27 mai 2021

Inspectoratul Școlar Judeţean Sibiu împreună cu Primăria Municipiului Sibiu, alături de companii, licee și parteneri organizează Târgul Virtual al Ofertelor Educaţionale, dedicat învățământului dual.

Evenimentul își propune să promoveze în rândul elevilor, părinților și a comunității locale, beneficiile învățământului dual, precum și diversele oferte educaționale din această arie. Oferta prezentată la târg se adresează și părinților, pentru că o dată informați și ei, pot alege, împreună cu copiii lor, cel mai potrivit loc în care vor învăța mai departe.

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Targul Educational 2021

Evenimentul are loc exclusiv online, în perioada 25-26-27 mai 2021, pe platforma https://www.scoaladualasibiu.ro/targuleducational. Accesul la cele trei zile de târg online este gratuit.

În cele trei zile de târg, vor fi prezente standuri expoziționale ale companiilor și liceelor cu învățământ dual, unde cei interesați pot discuta în mod direct cu reprezentanții companiilor și liceelor.

În cadrul site-ului, în secțiunea „Târg Educațional”, elevii, părinții și cadrele didactice pot accesa oferta educațională a liceelor care desfășoară învățământ în sistem dual și prezentarea a celor 14 companii implicate. Participanții pot adresa întrebări companiilor participante în cadrul evenimentului, accesând zona de prezentare a companiilor.

În paralel, se vor organiza prezentări live ale companiilor, context în care elevii și părinții acestora își vor putea clarifica orice aspect referitor la conținutul ofertelor educaționale ale acestora. Prezentările în direct se vor desfășura pe https://www.scoaladualasibiu.ro/targuleducational, după cum urmează:

Marți, 25 mai, între 10:00 – 11:00 și 16:00 – 17:00 Miercuri, 26 mai, între 10:00 – 11:00 și 16:00 – 17:00



Joi, 27 mai, între 10:00 – 11:00 și 16:00 – 17:00

„Recomand cu încredere învățământul dual, profesional și tehnic, pentru că trebuie să ne întoarcem la meserii. Trebuie să avem copii bine pregătiți, care să se ducă spre ceea ce știu și vor să facă cel mai bine. Dragi părinți, dragi elevi, vă așteptăm la Târgul Ofertelor Educaționale!”, a transmis prof. Monica – Adriana Munteanu, inspector școlar general în cadrul IȘJ Sibiu.

Evenimentul este ogranizat cu susținerea următorilor parteneri:

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Brandl, Bosch, Compa, Continental, Harting, Hirschmann, Kuka, NTN SNR, Marquardt, ODU, Somarest, Star Assembly, Star Transmission, Wittenstein, Deutsche Wirtschaftsclub Siebenbürgen (DWS), Camera de Comerț și Industrie Româno – Germană (AHK România), Asociația Româno – Germană, Școala Duală Sibiu și Asociația „Independența” Sibiu.