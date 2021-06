Alina se luptă pentru viață – La doar 37 de ani are nevoie urgentă de ajutor ca să învingă cancerul

Cancerul ”lovește” fără să îi pese în cine. Nu contează că ești tânăr, în vârstă, femeie, bărbat, vesel sau mai posac. Nu își alege țintele, ci se instalează acolo unde îi convine. Și se pare că Alina i-a fost pe plac. O tânără vioaie, care zâmbește mereu și care pare că nu are niciodată vreo problemă se luptă acum cu cea mai mare dintre ele- metastaze în urma cancerului de col uterin. Luptă să trăiască, pentru că la cei 37 de ani ai săi ce și-ar putea dori decât să fie aproape soțului și fiicei sale. Începe un drum greu al tratamentului, dar la capătul căruia speră să învingă boala.

Alina Smătrea a fost diagnosticată cu cancer de col uterin în luna septembrie a anului trecut. A urmat un tratament la Cluj, iar în decembrie medicii i-au spus că s-a vindecat. după alte trei luni, la un control, a fost asigurată că boala nu a recidivat. După două săptămâni însă i-au revenit stările de rău. ”A început să se simtă rău, cu stări de greață, vărsături. Am fost din nou la medic și ne-a spus că are metastaze la plămâni, ficat și pancreas. Așa că am început din nou lupta”, spune soțul Alinei.

O luptă care se anunță dificilă și pe care au hotărât să o ducă cu ajutorul medicilor din Sibiu. ”A început chimioterapia la Sibiu. Am ales să rămânem aici pentru că e dificil să ajungem în alt oraș. și până aici la spital e greu să ajungă. Avem speranțe că tratamentul va da rezultate, totul depinde de cum va reacționa corpul ei. În funcție de asta se va stabili dacă este nevoie de operație sau ce urmează. Le luăm pe rând”, spune soțul Alinei.

Cunoscuții și prietenii Alinei s-au mobilizat și își doresc să o ajute să treacă cu bine peste această nouă încercare. Oricine dorește să îi fie alături Alinei în lupta contra bolii o poate face cu o donație.

Conturile în care se pot face donații sunt deschise la ING Bank, pe numele Alina – Nicoleta Smatrea

CONT LEI: RO29INGB0000999911547560

CONT EURO: RO85INGB0000999911547619