Sfaturi pentru studenți – Cum să îți gestionezi mai bine bugetul

În timp ce studenții ar putea să dea ochii peste cap la ideea de a avea un buget limitat, știința gestionării banilor este vitală pentru experiența facultății.

Indiferent dacă copilul dvs. își plătește propria facultate sau primește ajutorul dvs., primește bursă școlară sau puțin din toate cele trei, facultatea este o experiență costisitoare. Transmițând câteva cuvinte de înțelepciune, îi poți oferi bobocului tău instrumentele de care are nevoie pentru a începe facultatea pe piciorul financiar corect.

Mulți studenți aleg să se angajeze part-time sau undeva unde programul este flexibil și astfel pot câștiga salariul minim pe economie. Iată câteva sfaturi pentru gestionarea bugetului.

1. Creați un buget

Liceenii fără griji cheltuiesc frecvent tot ce se află în contul lor bancar, trăind din generozitatea părinților sau din prada unui loc de muncă cu jumătate de normă. Odată ce studentul se mută la facultate, încasarea unui venit devine crucial. Pentru a obține un job cât mai bine plătit recomandăm actualizarea Linkedin, crearea unui CV Europass și trimiterea către angajator alături de o scrisoase de intenție.

2. Folosiți serviciile online

Este puțin probabil ca studenții să se așeze și să treacă peste finanțe într-o foaie de calcul Excel, mai ales atunci când există opțiuni mai bune disponibile. În schimb, configurați-vă pe telefon un serviciu online sau o aplicație pentru smartphone care face gestionarea banilor ușoară și convenabilă. La urma urmei, acel smartphone este practic lipit de mâna sa oricum.

3. Minimizați datoria studenților

Există mai multe modalități de a minimiza datoria studenților. Asigurați-vă că acoperiți toate bazele înainte de a vă trimite bobocul la școală.

4. Căutați reduceri pentru studenți

Studenții trebuie să devină maeștri în explorarea modurilor în care statutul lor educațional le poate economisi bani. Furnizorii, restaurantele și serviciile din apropierea campusurilor universitare oferă adesea reduceri pentru studenti, care ar putea economisi bani încă de la inceput. Mai mult, căutând reduceri, studenții învață valoarea căutării de oferte.

5. Aveți grijă cu cardurile de credit

Dacă mergi la facultate este ca și cum ai naviga într-un ocean, atunci companiile de carduri de credit sunt rechinii. Aceștia se așteaptă ca bobocii să fie neglijenți cu cardurile de credit, acumulând taxe de întârziere și plăți mari de dobânzi. Companiile de carduri de credit ademenesc adesea studenții cu oferte centrate pe facultate, cum ar fi promisiunea biletelor gratuite la concert.

6. Stabiliți limite financiare

O modalitate de a reduce cheltuielile din primul an este să propuna limite financiare pentru elementele inutile. Stabilirea unei limite de cheltuieli nu împiedică neapărat bobocul dvs. să efectueze achiziții impulsive, dar ar trebui să îi ofere o pauză pentru a evalua daca noul iPhone este cu adevărat necesar. Adăugati banii neesențiali în bugetul propus de elevul dvs., separat de cheltuielile esențiale, cum ar fi gazul și alimentele.

7. Evitați manualele cu preț complet

Manualul reprezintă în mare parte o cheltuială mare pentru fiecare student. Deși este adevărat că unii profesori schimbă și actualizează textele, practic în fiecare an, marea majoritate folosesc aceleași manuale an de an. Asta înseamnă că studentul dvs. nu ar trebui să fie nevoit să scoată sute de lei pentru a cumpăra cărți înainte de curs, scrie Agerpres.