VIDEO – Greu fără antrenor – Viitorul Șelimbăr a pierdut cu 2-0 amicalul cu UTA Arad

Șelimbărenii recent promovați în liga 2, au suferit în meciul pierdut cu UTA Arad. Viitorul a pierdut cu 2-0, la câteva ore după ce antrenorul Florin Maxim a demisionat. Cătălin Ojiga a fost pe bancă în locul lui, la acest meci.

Maxim a pregătit amicalul, dar Ojiga a condus Șelimbărul de pe margine. Cîrstean și Cîrloanță au avut ocazii mari în contul celor de la Șelimbăr, care l-au avut pe margine pe preparatorul fizic al echipei, după demisia lui Maxim.

”Meciul era pregătit de Florin Maxim, am lucrat toată săptămâna pe asta. Așadar, mie nu mi-a fost greu să stau pe margine, băieții știau deja ce au de făcut, lucrurile erau clar stabilite. Pentru toți a fost un șoc plecarea lui Max, dar reacția echipei a fost ok, chiar peste așteptări. Am pierdut, dar am avut și noi ocazii foarte clare și mai ales am depus un efort foarte bun, ținând cont de canicula pe care s-a jucat acest amical, pe stadionul superb al UTA-ei, în prezența suporterilor lor.



Sunt mulțumit de toți jucătorii, mai departe rămâne de văzut ce ne rezervă viitorul. O să am și eu o discuție cu conducerea, așteptăm să aflăm numele noului antrenor și în funcție de asta o să iau și eu o decizie”, a punctat Cătălin Ojiga.