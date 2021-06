Trei șoferi băuți prinși în Cristian, Tălmăcel și Dumbrăveni

Polițiștii sibieni au depistat, luni, trei șoferi care s-au urcat băuți pa volan. Aceștia au fost prinși în Cristian, Tălmăcel și Dumbrăveni.

Unul dintre șoferi, prins la Cristian, avea o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur.

“În dimineața zilei de 28 iunie a.c., în jurul orei 06,00, pe raza localității Cristian, polițiștii rutieri au depistat un șofer în timp ce conducea un autoturism deși se afla sub influența alcoolului. Este vorba despre un localnic în vârstă de 62 de ani, a cărui concentrație de alcool în aerul expirat a fost de 0,62 mg/l”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

După recoltarea probelor biologice, în cauză s-au întocmit actele premergătoare efectuării de cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La aceeași dată, în jurul orei 21,00, pe DC 61, în afara localității Tălmăcel, polițiștii au depistat un alt conducător auto aflat sub influența alcoolului. Bărbatul în vârstă de 49 de ani, domiciliat în Boița, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul afișat de dispozitiv fiind de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz s-au întocmit actele premergătoare efectuării de cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 28 iunie., în jurul orei 23,50, pe DN 14, în afara orașului Dumbrăveni, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 38 de ani, domiciliat în Biertan. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că bărbatul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, iar testarea sa alcoolscopică a rezultat într-o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-au întocmit actele premergătoare efectuării de cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducere sub influența alcoolului.