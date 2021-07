Iohannis a vorbit de proiectele uriașe de infrastructură menite să lege România de Polonia

Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre modul cum vor fi finanțate marile proiecte de infrastructură planificate în cadrul Inițiativei celor 3 Mări. Este vorba despre proiecte conexiuni de infrastructură, conexiune energetică, conexiune digitală. România acordă o „atenție specială” proiectelor Rail-2-Sea și Via Carpatia, o linie de cale ferată și o autostradă care să lege România de Polonia, a subliniat președintele.

„Crearea fondului de invesții (pentru finanțarea acestor proiecte) a fost un pas corect și potrivit. Așteptăm în continuare ca toată lumea, toate statele participante la inițiativă, să vină cu o contribuție pe care ne-o dorim cât se poate de mare. Însă trebuie să fim realiști. Fondul singur nu va putea să finanțeze marile proiecte de infrastructură, de conectare”, a spus Klaus Iohannis, la summitul I3M.

„Cred că trebuie să dăm toată atenția acestor mari proiecte, pentru că asta a fost ideea pe care s-a creat inițiativa, de a realiza conexiuni de infrastructură, conexiune energetică, conexiune digitală pe axa nord-sud. Există vești îmbucurătoare, fondul crește, există deja investiții care se realizează. Dar pentru aceste proiecte mari de infrastructură e nevoie de o abordare specială. E nevoie și de proiectare, dar și de a găsi un pacht de finanțare. Care se va baza, evident, pe contribuții naționale, noi credem că foarte importante vor fi contribuțiile europene, dar și alte contribuții care vor veni din diferite fonduri.

Aceste lucruri vor fi discutate și concretizate în perioada următoare”, a adăugat el.

„Obiectivul final al tuturor acestor eforturi rămâne implementarea riguroasă a proiectelor strategice prioritare de interconectare ale Inițiativei în cele trei domenii de bază: transport, energie și digital. Am arătat astfel că există un nivel ridicat de așteptare din partea cetățenilor noștri, căruia activitățile din cadrul Inițiativei trebuie să îi răspundă adecvat în perioada următoare. În contextul descris, am reafirmat atenția specială pe care țara noastră o acordă proiectelor Rail-2-Sea și Via Carpathia, ca inițiative concrete, de o importanță economică majoră și cu valoare strategică adevărată pentru regiune”, a spus președintele.

„Valoarea adăugată a Inițiativei rezidă și în capacitatea de sprijinire a eforturilor comune de construire a rezilienței strategice, asigurând interconectivitate îmbunătățită, economii mai puternice și perspectivele unei dezvoltări durabile și inteligente. Din această perspectivă, am folosit prilejul de astăzi pentru a informa cu privire la inaugurarea în România, la 31 mai, a Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, ca inițiativă a țării noastre care contribuie la realizarea obiectivului-cheie al construirii rezilienței”, a mai spus Iohannis.