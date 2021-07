Accident cu un TIR și o mașină la Mediaș

O femeie a fost rănită într-un accident la Mediaș. Aceasta a intrat cu mașina în remorca unui TIR.

“Soseaua Sibiului, o tanara in varsta de 19 ani, din Tarnava, in timp ce conducea un autoturism dinspre Sibiu, intra in coliziune cu semiremorca unui ansamblu tir parcat pe dreapta”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Conducătoarea auto este rănită, fiind transportată la spital conștientă.

“La fața locului s-au acordat îngrijiri medicale unei persoane de sex feminin, de cca 19 ani, conștientă care a fost transportată la CPU Mediaș politraumatizată”, anunța ISU Sibiu.

Se fac cercetări în vederea stabilirii cauzei producerii accidentului.