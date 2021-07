Acuzații grave la Alțâna – Un preot ar fi sechestrat un copil în biserică

Situație inimaginabilă într-o localitate din județul Sibiu. Preotul satului este acuzat de cântărețul bisericii că ar fi sechestrat un copil chiar în lăcașul de cult. Potrivit acestuia, minorul ar fi fost legat cu o funie de un stâlp, ținându-l acolo aproape o oră, încercând să-l facă să recunoască că a furat o icoană. În urma acestui eveniment, băiatul, în vârstă de 15 ani, ar fi vrut să-și ia viața.

Ținut cu forța în biserică fiindcă ar fi furat

Întâmplarea ar fi avut loc în anul 2019 în localitatea Alțâna. Potrivit cantorului bisericii, un copil de nici 15 ani a fost sechestrat în lăcașul de cult, fiind acuzat de către preot că a furat o icoană veche.

„Părintele de la Alțâna a sechestrat, în anul 2019, un copil în biserică. L-a legat cu funia cu care se bagă sicriele în groapă. L-a legat în biserică, de stâlpul de susținere din interior până aproape a murit. A stat vreo 45 de minute acolo până m-am dus eu să-l dezleg, când am auzit gălăgie”, spune Țichindelean, cântăreț în biserică.

Copilul a vrut să se sinucidă

În urma celor întâmplate, copilul a vrut să-și ia viața. Potrivit cantorului, băiatul obișnuia să doarmă în biserică, neavând o relație foarte bună cu părinții lui. Faptul că a fost acuzat de furt l-a lovit ca un trăsnet, el pledând nevinovat. Imediat după evenimentul din biserică, cantorul spune că l-a dus pe băiat acasă la părinți. „Eu l-am luat de acolo și l-am dus acasă. Copilul a vrut să se omoare. Era galben ca paparada. L-au dus la spital ai lui, au acte doveditoare și de la psihiatrie, căci săracul și-a pierdut un pic mințile. Am stat lângă el, îmi zicea că se omoară în șură, se agață de grindă”, spune cântărețul bisericii.

Cine a furat icoana?

Cantorul spune că preotul l-a sechestrat pe băiat în biserică pentru a scăpa basma curată după ce a furat o icoană. Mai exact, acesta acuză că, într-o dimineață, după o slujbă de înmormântare, o icoană pictată pe sticlă a dispărut din lăcașul de cult. Potrivit acestuia, preotul a plecat mai repede în acea zi, iar odată cu plecarea lui ar fi dispărut și icoana.

„În biserica fostă greco-catolică exista o icoană dată de corturari, pictată pe sticlă, nu îi știu valoarea. Într-o zi, dânsul a fost la o înmormântare, la un priveghi. Dimineața, icoana era încă în biserică. Dar după înmormântare, dânsul a plecat mai repede și icoana a dispărut și ea. Practic preotul este cel care a furat-o și l-a acuzat pe băiat ca să scape. Copilul dormea în biserica aceasta, abandonat de părinți. El a zis să pună vina pe copil”, spune cantorul Țichindelean.

Dosar la Judecătoria Agnita

Părinții copilului au făcut plângere la poliție după cele întâmplate. Tatăl băiatului l-a dat în judecată pe preotul în cauză, iar cantorul a fost martor în dosar. Până acum au avut loc două înfățișări, urmând ca în luna septembrie să aibă loc încă o ședință.

„Preotul m-a amenințat fiindcă am spus atunci adevărul, mă tot pistona să spun minciuni, să am declarații false. Eu nu fac așa ceva, am credință în Dumnezeu, nu pot să mint. Atunci el mi-a zis că dacă nu pot eu să mint, minte el și pentru mine. I-am spus că a depus jurământ, nu poate să facă așa ceva. L-am întrebat de ce minte, numai aberații, numai minciuni spune. Eu n-am mințit în viața mea, tot ce spun e adevărat”, spune cantorul.

Pentru declarațiile pe care le-a făcut în instanță, cantorul spune că nu este lăsat în pace de preot. „Mă amenință că îmi dă copiii afară din altar, că nu îi mai lasă în biserică. A sărit la mine să mă amenințe, copiilor le-a zis că îi omoară cu mâna lui și îi bagă tot el în groapă dacă nu le place în biserica lui”, povestește cântărețul bisericii.

Preotul spune că băiatul obișnuiește să fure

Contactat de reporterul Ora de Sibiu, preotul din Alțâna, Mircea Stoia, a declarat că băiatul este un hoț și nu a fost pentru prima dată când a furat ceva. În ceea ce îl privește pe cantorul bisericii, părintele Stoia neagă că l-ar fi amenințat.

„A fost o întreagă neînțelegere acolo. Copilul respectiv a furat de prin școală, a furat din casele oamenilor, a furat de peste tot. A dormit în biserică două săptămâni și după aceea a dispărut icoana. În septembrie mai avem o înfățișare la proces și vom vedea. (…) Despre cântărețul în biserică, da, îl cunosc. Nu l-a amenințat nimeni. Eu îi dau niște ordine ca oricărui angajat, nu am ce să-i fac dacă nu ascultă”, a declarat părintele Mircea Stoia.