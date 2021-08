România – Client dat jos dintr-un taxi după ce i-a cerut șoferului să își pună masca

Un bucureștean care și-a comandat un taxi de pe o aplicație de ride-sharing a fost dat jos din mașină după ce i-a cerut șoferului să își pună masca.

Asta deși aplicația te asigură, în momentul în care comanzi cursa, că toți șoferii care lucrează folosesc mască de protecție. Compania a reacționat la vederea imaginilor și spune că va analiza cazul reclamat.

La scurtă vreme după ce s-a urcat în mașină, clientul l-a rugat pe șofer să-și pună masca de protecție.

– O să te rog să-ți pui și mască.

– Auzi, te rog să-ți pui și masca!

De patru ori i-a cerut bărbatul șoferului să își pună mască. Intr-un final, șoferul s-a conformat, însă discuția a degenerat rapid.

– De ce? Vă deranjează?

– Da, știu că e lege care …

– Ok, dați-vă jos și opresc cursa aici.

– Dar de ce să opriți cursa?

– Așa vreau eu.

– Dați-vă jos, am anulat cursa. Vă rog frumos. Am mașină în spate.

– Dar eu n-am greșit nimic. N-ați purtat masca.

– Dați-vă jos!

Bucureșteanul care a filmat cearta spune că l-a reclamat pe șofer la compania de car sharing.

„Azi noapte, în jur de 12 jumătate, am făcut o comandă și a venit șoferul din înregistrare. Și l-am rugat de vreo 3 ori să-și pună masca. La început s-a făcut că nu mă aude, iar într-un final și-a scos masca și a devenit recalcitrant și m-a dat jos din mașină”, a povestit Florin, clinetul care l-a filmat pe șofer.

Firma de ride-sharing unde colaborează șoferul din înregistare încurajează în aplicație purtarea măștii în mașină, deoarece așa prevede legislația în vigoare.

„Siguranța este esențială, fiind una dintre prioritățile noastre. Din acest motiv, am introdus în aplicație o serie de inițiative pentru ca toți utilizatorii platformei să fie în siguranță. Încurajăm atât pasagerii, cât și șoferii, să raporteze fiecare caz în care observă nereguli legate de siguranță și investigăm cu atenție fiecare situație”, a transmis un reprezentant al biroului de presă al firmei de ride-sharing.

Bucureșteanul a ajuns acasă cu o altă mașină, relatează Digi24.