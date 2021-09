VIDEO: Și-a uitat bunul simț în Panamera – Lino Golden pus pe scandal în Păltiniș – „Firmă de doi lei, concediați-l pe boschetarul ăsta infect”

Artistul Lino Golden a făcut mare scandal, weekendul trecut, în stațiunea sibiană Păltiniș. A venit cu prietenii să se destindă și să mai scape de forfota Capitalei, dorind să închirieze niște ATV-uri și să petreacă timp în natură. N-a dorit însă să plătească pentru acest serviciu și i-a propus patronului un „barter” pe rețelele de socializare. Cum managerul l-a refuzat vehement și i-a spus că trebuie să plătească, cântărețul s-a enervat. I-a vorbit urât și, pe lângă toate injuriile, a lăsat în urma lui o groază de gunoaie. A demarat mașina în trombă și, la scurt timp după ce a plecat, „i-a venit de hac” celui care n-a vrut să facă afaceri cu el. A publicat pe contul său de Instragam mai multe story-uri în care îl jignește, numindu-l „boschetar infect” și catalogând firma sibiană ca fiind una de doi lei.

Totul s-a petrecut în data de 28 august, la orele amiezii, în stațiunea Păltiniș din județul Sibiu. Artistul ar fi vrut să petreacă timp de calitate în natură alături de gașca sa, astfel că, în jurul orei 15:30, i-a contactat telefonic pe cei de la Traxilvania care închiriază ATV-uri.

„Sâmbătă 28.08.2021, ora 15:31, primim un apel telefonic prin care suntem întrebați despre prețurile și condițiile referitoare la închirierea de ATV , iar după explicarea acestora ni se solicita o rezervare pentru 4, 5 vehicule pentru ora 17:00”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Iulian Titonea, manager general Traxilvania.

Și-a uitat bunul simț în Panamera

Lino Golden și prietenii lui n-au mai avut răbdare până la ora stabilită pentru închiriere, drept dovadă faptul că, în jurul orei 16:30 au ajuns la centrul din stațiune. S-au dat jos din mașina luxoasă pe care au parcat-o într-o zonă unde accesul este interzis, iar când au dat să plece, și-au lăsat gunoaiele pe jos. Totul a fost suprins de camerele de supraveghere montate la centrul de închiriere, astfel că patronul a putut să-i identifice pe tineri.

„La ora 16:35, în momentul întoarcerii mele la centrul de închiriere, găsesc în fața locației mai multe pahare Starbucks și gunoaie lăsate pe gard și unele aruncate pe jos, moment foarte stânjenitor pentru noi, dat fiind faptul că turiștii cu care am fost plecați erau turiști străini, care priveau cu dezamăgire spre educația gestului și a persoanelor care ne-au vizitat în lipsa noastră. După plecarea turiștilor, accesez din curiozitate memoria camerelor de luat vederi pentru a vedea cine au fost persoanele de la care am avut plăcerea să ne marcheze teritoriul, iar pe camere se vede cum sosește un vehicul Mercedes Cls din care coboară 5 persoane, care își aruncă gunoaiele, privesc panourile cu informații despre prețuri și condiții relative închirierilor, după care pleacă. De menționat este faptul că centrul nostru de închirieri este amplasat la 30 de metri de drumul principal, iar exact în fața noastră este o parcare pe marginea drumului de 700 mp, iar la intrarea pe aleea noastră sunt poziționate mai multe semne cu accesul interzis autovehiculelor, proprietate privată, parcarea interzisă/drum de acces, ea fiind o alee pentru accesul pietonal”, spune managerul centrului de închirieri, Iulian Titonea.

Arfe de influencer: Plata în barter

La ora 17:00, artistul Lino Golden, însoțit de patru tineri, a ajuns la centrul de închiriere dând nas în nas cu managerul care strângea gunoaiele lăsate anterior de ei pe jos. Deși ar fi trebuit să lase mașina în parcare și să vină pe jos până aici, aceștia au sfidat toate indicatoarele montate la capătul aleii și au urcat cu ea în viteză.

„Spre surprinderea mea, era exact același Mercedes Cls de culoare neagră, din care coboară 4 băieți și o domnișoară, moment în care îi întreb dacă e frumos faptul că și-au aruncat paharele și gunoaiele pe jos și pe gard, gest la care băieții au început sa râdă, iar domnișoara respectivă, având mai mult bun simț, se duce și le adună, introducându-le înapoi în mașină. După acest moment, trecând cu vederea accesul cu mașina pe alee, nesimtirea și nepăsarea cu privire la gunoaie, îi întreb <<Cu ce vă ajut domnilor?>> și de aici decurge un dialog în care eu mă adresez cu dumneavoastră, iar ei îmi vorbesc la per tu, în special șoferul, care am înțeles că era liderul grupului pentru că vorbea pentru toți și s-a arătat foarte ofensat fiindcă mi-am permis să întreb de gunoaie, purtând cu mine o discuție într-un mod de o aroganță exagerat de ieșită din comun”, povestește managerul.

Iulian Titonea spune că, atunci când au început să discute despre închirierea ATV-urilor, Lino Golden i-a propus direct să lase contractul de închiriere deoparte. Cu un tupeu desăvârșit, i-a spus că el este extrem de cunoscut și că, în schimbul serviciilor, îi va face reclamă pe rețelele de socializare. Lino Golden n-a vrut să scoată niciun leu din buzunar.

„Radu Cârstea, alias Lino Golden, voia 5 vehicule, ATV-uri și buggy, fără contract de închiriere în schimbul unor publicații cu brandul nostru pe rețelele de socializare, afirmând faptul că el este o persoană publică și influentă. L-am refuzat categoric într-un mod politicos, explicându-i că nu avem nevoie de publicitate sau alte servicii din partea lui și că la societatea noastră toate închirierile se fac obligatoriu în baza unui contract de închiriere”, spune managerul Traxilvania.

Mai mult decât cele de mai sus, cei cinci tineri și-au dorit să conducă fiecare în parte un vehicul, însă nu toți dețineau permis de conducere. Din acest motiv, managerul Titonea a refuzat închirierea. Părea că au ajuns însă la un consens, fiindcă tinerii au decis să închirieze doar trei ATV-uri, în loc de cinci, însă n-a fost așa. „El solicita vehicule și pentru cei doi care nu aveau permis de conducere. Le solicit să-mi prezinte documentele pentru finalizarea contractelor și am parte din nou de aroganța nemărginită a faimosului star, fiindu-mi înmânată doar cartea de identitate, pe motiv că el nu umblă cu permisul la el și că la nivelul lui nu are nevoie. Explicându-i din nou că dacă nu are toate documentele la el nu ii putem efectua închirierea, se decide sa scoată din mașină permisul de conducere, domnișoara respectivă le avea deja pregătite, iar când le-am solicitat și celuilalt băiat, I.R., îmi afirmăcu nonșalanță ca el nu are niciun document asupra lui și ca ar avea poze cu ele. Văzând că nu reușesc să obțină închirierea în felul în care își doresc ei, Cârstea Radu alias Lino Golden îmi propune din nou să renunț la formalitățile legale în schimbul altor avantaje pe motivul că ar fi păcat să își piardă ziua dacă tot au venit până la noi”, spune managerul general al Traxilvania.

S-a răzbunat pe Instagram – „Firmă de doi lei, concediați-l pe boschetarul ăsta infect”

Fiindcă închirierea nu a avut loc așa cum și-ar fi dorit, Lino Golden s-a urcat în mașină și a plecat, dar nu înainte de a-l amenința pe managerul centrului că îi va face publicitate negativă. Iulian Titonea spune că atunci când a pornit mașina, a observat că gunoaiele au rămas pe jos, astfel că s-a apropiat de autoturism solicitându-i să coboare și să le adune. „Bineînțeles că starul nu a binevoit să coboare, serviciul fiind efectuat de domnișoara care îl însoțea. El a scos telefonul și a început să filmeze. După cinci minute de la plecarea lor, mă contactează telefonic și îmi adresează o serie de înjurături, începe sa mă amenințe că ne bagă în faliment, că ne va închide și că tocmai a început campania de denigrare pe Instagram. În timpul conversației el efectua postări de denigrare pe Instagram și pe care ni le trimitea nouă să vedem ce ne face el”, povestește acesta.

În story-urile de pe Instagram, artistul a acuzat, cu un limbaj trivial, că firma este una de doi lei cerând concedierea „boschetarului ăsta infect”. Acesta le-a povestit urmăritorilor lui experiența avută la Păltiniș, însă, potrivit spuselor managerului, a denaturat totul. Lino Golden a acuzat că ar fi fost înjurat și agresat.

Anunțuri pe OLX, o altă răzbunare?

Iulian Titonea spune că, în semn de răzbunare, Lino Golden a publicat un anunț de vânzare a unui telefon pe OLX și a adăugat numărul de telefon al managerului. Imaginile încărcate pe OLX îl dau de gol, fiindcă se poate observa că au fost realizate chiar în Mercedesul cu care au venit în Păltiniș.

„În timpul convorbirilor telefonice am primit un mesaj de la OLX cu un cod de confirmare pentru un anunț, dar atunci nu i-am dat atenție. După cinci minute am început să primesc zeci de apeluri pentru că aș vinde un telefon. Faimosul Lino Golden a publicat anunțul cu numele și numărul meu de telefon. Fiindcă la vânzare a fost pus un iPhone 12 Pro la un preț minuscul, am fost sunat de o mulțime de persoane. A făcut greșeala să publice cinci fotografii în mașina sa, în care se vede clar interiorul mașinii și vestimentația lor”, mai spune Iulia Titonea.

Lino Golden a devenit cunoscut după lansarea piesei „Panamera”. Acesta are 23 de ani și este din Brașov, însă de când s-a lansat în muzică locuiește în Capitală. A fost considerat multă vreme „copilul adoptiv” al lui Alex Velea, însă relația dintre ei s-a răcit în urmă cu un an atunci când un scandal imens a izbucnit în showbiz.