Cu cât reduce poluarea speranța de viață

Conform unui ultim studiu realizat în SUA, poluarea reduce speranța de viață cu nouă ani.

Peste 480 de milioane de oameni care trăiesc în centrul, estul şi nordul Indiei, inclusiv capitala New Delhi, suportă niveluri ridicate de poluare, se arată în raportul elaborat de Energy Policy Institute de la Universitatea din Chicago (EPIC).

„În mod alarmant, nivelurile ridicate de poluare a aerului din India s-au extins geografic de-a lungul timpului”, se spune în raportul EPIC.

De exemplu, calitatea aerului s-a înrăutăţit semnificativ în statul Maharashtra din vestul ţării şi în statul central Madhya Pradesh.

Raportul laudă Programul Naţional de Aer Curat (NCAP) al Indiei, lansat în 2019 pentru zonele cu niveluri de poluare periculoase, apreciind că „realizarea şi susţinerea” obiectivelor NCAP ar spori speranţa de viaţă generală a ţării cu 1,7 ani şi pe cea din New Delhi cu 3,1 ani.

NCAP îşi propune să reducă poluarea în cele 102 oraşe cele mai afectate, cu 20% -30% până în 2024, prin asigurarea reducerii emisiilor industriale şi ale automobilelor.

New Delhi a fost cea mai poluată capitală din lume pentru al treilea an consecutiv în 2020, potrivit IQAir, un grup elveţian care măsoară nivelurile calităţii aerului pe baza concentraţiei de particule din aer care dăunează plămânilor, cunoscută sub numele de PM2.5.