Majoritatea românilor au un al doilea job – Cât poți câștiga din ride-sharing

Pandemia de COVID-19 a schimbat viețile multor oameni. Unii au avut de câștigat, alții au avut de pierdut. Românii au fost nevoiți să își ia un al doilea job pentru a-și putea completa veniturile, iar ride-sharing-ul a fost o sursă de venit perfectă pentru cei care și-au dorit acest lucru.

Un șofer care lucrează part-time câștigă în medie 2.500 de lei pe lună, bani pentru care alții lucrează 8 ore, în alte domenii.

Viorel s-a apucat de ride-sharing anul trecut, atunci când pandemia a afectat grav sectorul HoReCa, domeniul în care activează de mai bine de 6 ani.

„Am obținut atestatul undeva în martie anul trecut. Am început în Constanța, eram cumva navetist, mergeam doar în weekend și câștigurile erau remarcabile, undeva la 3.000 de lei pe două zile și jumătate de muncă, după care scădem cheltuielile, adică carburantul, dar niciodată nu am rămas cu mai puțin de jumătate”, explică Viorel Iakobovics.

Chiar dacă s-a reîntors la locul său de muncă din restaurant, Viorel tot este șofer în timpul liber. Doar patru ore lucrate pe zi îi aduc încă un salariu în buzunar.

„Câștigurile ar fi undeva la 1.000 de lei săptămânal, după ce scădem cheltuielile, ar veni, să zicem, un 2.500 de lei, bani care vin extra din această activitate, în afara salariului meu. Când nu aveam restricții în București, veniturile erau mai mari, erau duble sau poate chiar și mai mari”, spune Viorel.

Ride-sharingul, un job foarte căutat

Ride-sharing-ul este un tip de taximetrie legal în România din 2019. Mai exact, sunt niște aplicații care permit românilor să facă bani din transportul oamenilor în oraș sau în afara localității.

„Există în acest moment înregistrați peste 20.000 de șoferi. Mai ales începând cu luna mai, când s-au ridicat restricțiile din toată țara, numărul de șoferi înregistrați s-a dublat practic față de cel existent anul trecut”, a declarat pentru Digi24 Cristian Sălceanu, country manager la o firmă de ride-sharing.

El spune că sumele pe care le încasează șoferii variază de la un oraș la altul și de la un moment al zilei la altul. „Dar ca reper, se pot câștiga până la 2.500 de lei pe săptămână. Vorbim aici de încasări, iar din aceste încasări se deduce evident comisionul pe care îl percem noi, care este de 20 la sută în acest moment”, precizează Cristian Sălceanu.

Aceste joburi sunt foarte căutate, pentru că ele permit o intrare ușoară în câmpul muncii și aduc venituri în plus oamenilor, spune Ana Vișan, reprezentanta unei firme de recrutare. „Un anunț postat la începutul lunii deja are 100 de aplicări ceea ce înseamnă că acea companie are de selectat o serie de candidați pentru jobul respectiv”, arată Ana Vișan.

Platformele de ridesharing funcționaează în peste 18 orașe mari din România, printre care București, Cluj-Napoca și Iași. În următorii ani, firmele estimează că acoperirea va fi mai largă, iar activitatea acestui serviciu se va dubla, scrie Digi24.