VIDEO: Târgul de Crăciun de la Sibiu se deschide pe 26 noiembrie – Acces doar cu certificat verde în „limita a 2.500 de persoane”

Sibienii și turiștii din toată lumea care ajung în orașul de pe Cibin în această iarnă se vor putea bucura de Târgul de Crăciun, căci acesta va avea loc, după o pauză de un an. Târgul își deschide porțile în data de 26 noiembrie și poate fi vizitat până la începutul lunii ianuarie. Accesul va fi restricționat, iar perimetrul va fi îngrădit, astfel încât să poată intra aici doar persoanele care au un certificat verde. Organizatorii anunță că, în ciuda restricțiilor, târgul nu va fi cu mult diferit față de cum ne-am obișnuit, întrucât atmosfera de sărbătoare se va simți în continuare. Vom putea cumpăra suveniruri de la căsuțele amplasate în Piața Mare, vom putea degusta mâncăruri tradiționale, vom admira bradul împodobit și vom putea da o tură în roata panoramică.

Acces la târg doar cu certificat verde

Târgul de Crăciun de la Sibiu se va deschide în data de 26 noiembrie și va putea fi vizitat până în data de 2 ianuarie. Accesul se va face prin două intrări, întrucât spațiul va fi îngrădit, putând lua parte la eveniment maxim 2.500 de persoane deodată. Cei care vor să viziteze târgul vor avea nevoie de un certificat verde.

„Am amânat deschiderea pentru data de 26 noiembrie, fapt ce ne-a permis să vedem și o evoluție mai bună a cazurilor, să vedem ce masuri au fost instituite, ce restricții există, ca să vedem ce putem organiza. Târgurile se pot organiza cu respectarea a două condiții de bază, și anume accesul să fie permis persoanelor care dețin certificat verde și să avem o limită de capacitate la 30%.

Am făcut câteva adaptări: am închis perimetrul, am planificat două intrări și două ieșiri, în funcție de momentele pe care le știm că s-ar putea aglomera. Probabil cei care vor veni, s-au obișnuit că trebuie să vină cu certificatul deja pregătit pentru scanat, o să avem și personal suficient”, spune Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun.

Mai puține căsuțe – „Am eliminat căsuțele care aveau același tip de produse”

Organizatorii spun că, în ciuda restricțiilor, atmosfera din târg nu se va schimba. Sunt mai puține căsuțe în acest an, însă vom avea parte în continuare de produse cu miile de la producători. Practic, în loc de 120 de căsuțe cum erau în alți ani, anul acesta vor fi 80.

„În târg am redus numărul de căsuțe cu aproximativ 30% și am crescut spațiile disponibile. Unele elemente au fost eliminate, care luau mult spațiu, precum trenulețul pentru copii, acela nu l-am mai amplasat și o pistă de carting pentru mașinuțe. Târgul nu va avea de suferit, nu va lipsi nimic. Am eliminat din căsuțele care poate aveau aceleași produse, avem în continuare partea de gastronomie. Nu va fi o ediție de compromis. Va arăta ca înainte, locațiile elementelor importante sunt aceleași, bradul în același loc, roata la intrarea dinspre Magheru”, spun organizatorii.

Cum se face intrarea în Târgul de Crăciun

Accesul persoanelor care dețin certificat verde se va face prin două intrări, și anume dinspre pietonala Bălcescu și dinspre strada Magheru. La fiecare intrare vor exista persoane care vor scana certificatele vizitatorilor. „Limita este de 2.500 de persoane, capacitatea spațiului fiind de 7.500 de persoane. Suntem obișnuiți să numărăm persoanele, nu este prima dată, iar o astfel de capacitate se poate verifica ușor optic. O să urmărim dacă după primele zile este necesară implementarea unui sistem electronic pentru a verifica mai ușor în cazul în care cifrele estimate în mod optic nu pot fi gestionate. La porți, personalul va fi conectat prin stații. Ne gândim chiar să distribuim niște brățări, pentru ca în cazul revenirii, să nu mai trebuiască să fie scanate certificatele. Acele brățări nu pot fi date jos decât dacă sunt rupte”, explică Andrei Drăgan, organizator târg.

Centru de vaccinare în căsuța lui Moș Crăciun

Târgul din acest an vine cu un eveniment inedit. În căsuța lui Moș Crăciun, în perioada 12 noiembrie – 21 noiembrie, există un centru de vaccinare. Serul folosit este Pfizer și vor exista două cabine unde oamenii vor putea fi imunizați.

După data de 21 noiembrie, centrul dispare, astfel că în căsuță se vor putea distra cei mici, căci apare atelierul lui Moș Crăciun. „Luăm în calcul deschiderea unui punct de vaccinare într-un cort transparent, să se poată vedea proiecțiile din Piața Mare, cei care vizitează Sibiul să aibă parte de o vaccinare diferită, chiar dacă nu vor putea intra în târg, au o mică experiență din ce înseamnă acest târg”, spun organizatorii.

Aceștia mai spun că persoanele care se vaccinează zilele următoare se vor putea bucura de târg. „Înainte să înceapă târgul am vrut să dăm un semnal că vaccinarea este cea mai bună variantă pentru a ne putea bucura de astfel de evenimente. Am putut să aducem o imagine a acestei campanii de vaccinare pozitivă. Până în 2 ianuarie este timp pentru toate schemele de vaccinare și îndemn românii să o facă”, spune Andrei Drăgan.