Atenție: Se circulă în condiții de iarnă între Sibiu și Păltiniș – Carosabil umed cu polei.

“Starea drumului Sibiu – Paltinis DJ 106 A ora 07.30: carosabil partial umed, zone cu polei. Drum deschis, se circula in conditii de iarna. Se actioneaza cu doua utilaje: o autobasculanta cu lama si RMA si un tractor cu lama. Pana la aceasta ora s-a folosit și material antiderapant. Deoarece in acest moment circulatia pe drumurile judetene se desfasoara in conditii de iarna rugam participantii la trafic sa circule cu atentie sporita, in special pe sectoarele de drum unde se afla utilajele de interventie si de asemenea recomandam ca masinile sa fie echipate corespunzator”, transmite printr-un comunicat Drumuri și Poduri Sibiu.