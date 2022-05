Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu și-a mărit flota de utilaje pentru intervenții specifice de salvare in teren variat, cu un UTV.

Acesta este complet echipat atât pe timp de vară cu 2 rânduri de anvelope cât și pe timp de iarnă cu kit de șenile.

Investiția a fost de 134.200 lei, fiind inclusă in planul de investiții finantat de către Consiliul Judetean Sibiu De asemenea SPJ Salvamont Sibiu va achizitiona in acest an o autoutilitata 4×4, un defibrilator si un monitor functii vitale ultra usor, valoarea totala a investitiilor ridicandu-se la 401 000 lei.