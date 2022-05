Sibiul are pretenții de oraș european. Prețurile locuințelor se aliniază și ele din ce în ce mai mult la acest standard, deși suprafața și locația unui apartament nu se pot compara cu cele din marile orașe ale Europei. Dar, așa am ajuns în situația în care o garsonieră aflată într-un bloc în construcție să coste peste 100.000 de euro, asta fără finisaje. Un apartament în același complex ajunge la 245.000 de euro, în aceleași condiții. Are însă dotări smart.

Tudor St. Popa a făcut o analiză a pieței imobiliare și a găsit cele mai scumpe locuințe de pe piață. Acestea se află într-un bloc ce se construiește în apropiere de Șoseaua Alba Iulia, în spatele Kaufland. Pereții sunt finisați, dar lipsesc gresia și faianța in bucătărie și baie, la fel și dotările sanitare. Apartamentul are în schimb senzori de temperatură. Acest lucru justifică poate prețul de 245.000 de euro. Garsoniera, pentru cei 43 de metri pătrați, este scoasă la vânzare cu 101.000 euro. Dar, la finalizarea lucrărilor de finisaje și dotare cu mobilier și instalații sanitare, prețul ajunge lejer în jurul a 150.000 de euro.

”Ne tot mirăm de prețurile apartamentelor din alte orașe dar și la Sibiu un apartament de două camere cu o singură cameră, de doar 43 mp, costă acum (ține-te bine!) 150.000 de euro.Repet,43 mp = 150.000 euro”, începe Tudor St. Popa postarea de pe blogul său

”Cel mai scump apartament din blocul despre care vorbesc este scos la vânzare la 245.000 euro și are 100 mp. E compus din două dormitoare (dintre care unul de doar 12 mp), două băi (ambele micuțe astfel încât nu intră și vană), plus living împreună cu dining și bucătăria, toate într-un spațiu deschis. Apartamentul nu este la penthouse ci la etajul 2 din 4 și are trei balcoane (aici).

Pentru cei 245.000 euro, apartamentul se predă la stadiul de alb – adică cu ușă de intrare în apartament (nu are și ușile interioare), iar pereții sunt tencuiți și zugrăviți cu alb. Nu există alte finisaje (parchet, gresie, faianță etc). Are, ce este drept, încălzire în pardoseală, sisteme electrice smart, jaluzele acționate electric cu senzori de luminozitate și reglarea temperaturii din casă pe sistem smart, inclusiv prin aplicație de mobil.

Mai are parcare subterană, spațiu pentru depozitare biciclete, boxe individuale în pivniță și buncăr.

Este vorba de Ansamblul Urban 42 ce se află în construcție în spatele hipermarketului Kaufland din Ștrand, deci cu acces dinspre str. Alpinismului și str. Lânii, nici măcar cu o legătură directă spre râul Cibin (amplasamentul este aici).

Cel mai ieftin apartament de la Urban 42 este unul cu o singură cameră, nici măcar cu dormitor separat un singur dormitor (două camere) [greșeala a survenit din cauza faptului că în anunțurile de vânzare sunt amintite două camere dar planurile arată că, de fapt, este una singura – livingul] și costă 101.000 euro, având doar 43 mp. Calculând și costurile de terminare a apartamentului (finisaje, mobilier, echipamente), putem spune ușor că o garsonieră în Sibiu costă acum 150.000 euro”, este postarea blogerului.