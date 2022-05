După mai bine de trei decenii pe piața Rusiei, compania McDonald’s a decis să părăsească pentru totdeauna această țară, o decizie fără precedent în istoria companiei.

„Aceasta este o decizie dificilă care nu are precedent și are consecințe grave”, a declarat Chris Kempczynski, CEO al McDonald’s, relatează The New York Times.

Sub presiunea tot mai mare din partea angajaților și a consumatorilor, multe mărci și lanțuri de restaurante și-au suspendat parțial sau complet operațiunile în Rusia. Însă puțini au plecat definitiv, din cauza preocupărilor legate de bunăstarea angajaților și a dificultății de a reveni la locul de muncă după plecare.

”Este imposibil să ignorăm criza umanitară cauzată de războiul din Ucraina și este imposibil să uităm speranțele și promisiunile, care ne-au determinat să intrăm pe piața rusă în urmă cu 32 de ani”, a spus compania.

McDonald’s intenționează să-și vândă afacerea unei companii locale. Acest lucru înseamnă că nu vor mai folosi numele, logo-ul sau brandul McDonald’s.

Duma de Stat a Federației Ruse a propus interzicerea activității tuturor companiilor străine care nu își vor relua activitatea până la 1 mai, timp de 10 ani. În această situație sute de companii, inclusiv McDonald’s, IKEA și altele.