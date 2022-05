În ultimele 2 luni în județul Sibiu au fost anunțate mai multe investiții private. Una dintre ele a fost inaugurată la Copșa Mică.

Fabrică nouă la Copșa Mică

Pe 11 aprilie, grupul de firme SN Deco a inaugurat o nouă fabrică în orașul Copșa Mică – o linie de producție a componentelor pentru decorațiuni interioare din metal și mase plastice. Localitatea a devenit astfel un nou punct pe harta grupului de firme SN Deco, pe lângă Șeica Mică, Agârbiciu, Mediaș, Sibiu și Nufringen, transmite transilvaniabusiness.ro.

Noua fabrică va funcționa în fosta cantină Sometra, care a fost reabilitată și modernizată și a însemnat un an de muncă, o linie de producție complet automatizată care a fost mutată din Germania la Copșa Mică, dar și 6 luni de training în Germania pentru angajații care lucrează aici. Administratorul companiei, Uwe Draser, a spus la inaugurarea locației că valoarea investiției se ridică la 2,8 milioane de euro, fiind create 35 de noi locuri de muncă. „În Europa se știe deja că produsele care altă dată proveneau din Germania vin acuma din România, de la Copșa Mică, de la Șeica Mică, de la Mediaș, adică din inima Transilvaniei”, a apreciat Draser.

„Sunt 30 de ani de când am deschis primul business. Am pornit atunci pe un drum unde nu existau reguli generale. Am avut curajul să-mi eliberez ideile, dar și să-mi asum riscurile. Am transformat obstacolele în oportunități. A crea o afacere este un risc. Însă atunci când vedem în jurul nostru afaceri de succes, companii, acestea există datorită faptului că cineva cândva s-a aventurat să deschidă o afacere și să creadă în ea. Nu întâmplător suntem azi aici.

Suntem mândri nu doar de investiția în sine, ci și de faptul că am creat 35 de noi locuri de muncă, contribuind astfel la dezvoltarea comunității locale. Prin lucrările majore de modernizare și extindere a celor trei hale existente s-a creat un spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților specifice. Din acest motiv considerăm că este o mare realizare pentru noi și consider că e o realizare importantă pentru comunitatea locală a Copșa Mică, dar și pentru zona de nord a județului Sibiu”, a declarat în cadrul ceremoniei de inaugurare Uwe Draser.

Prezent la deschiderea noii fabrici din localitatea pe care o conduce, primarul de Copșa Mică, Daniel Tudor Mihalache, a ținut să sublinieze importanța investițiilor pentru comunitățile locale, respectiv a investițiilor pentru localitățile din România. „Pe noi, ca și comunitate locală, energia luată de la voi, cei care investiți, este vitală pentru comunitate: ca exemplu de curaj, de implicare, ca exemplu de a fi responsabil social și ca impozit pe care îl plătiți în special pe salarii. Pentru că baza comunităților noastre înseamnă banii – nu sună frumos, dar este adevărul pur. Pentru că fără bani nu poți să faci mai nimic”.

Directorul tehnic, Paul Drăghiciu, a precizat că în secțiile noi ale companiei vor fi produse profile deschise și închise (țevi, profile U, C), care vor fi folosite în producția de rulouri, jaluzele, iar cu ajutorul tehnologiei transferate din Germania se vor produce componente pentru decorațiuni interioare. „Producția din această fabrică în proporție de 90% merge la export. Partea de profile merge în general în țările nordice – Danemarca, Finlanda, Suedia, iar celelalte produse – în toată Europa”.