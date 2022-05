COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării 18/05/2022

Anunț începere proiect

”Achizitie de echipamente specializate in vederea dezvoltarii SC OFRIM CONSULTING SRL”

S.C. OFRIM CONSULTING S.R.L. anunţă lansarea proiectului intitulat “Achizitie de echipamente specializate in vederea dezvoltarii SC OFRIM CONSULTING SRL” cod SMIS 134508, proiect ce se implementează la sediul secundar al societăţii din Mun. Medias, str. Nicolae Titulescu nr. 2, jud. Sibiu.

Proiectul “Achizitie de echipamente specializate in vederea dezvoltarii SC OFRIM CONSULTING SRL”, cod MySMIS 134508, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către S.C. OFRIM CONSULTING S.R.L. și are o valoare totală de 1.353.019,29 LEI, din care 909.582,80 LEI reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 28.03.2022 – 31.03.2023. Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata lucrari de instalatii sanitare, de încalzire si de aer conditionat a societatii OFRIM CONSULTING SRL. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: – crearea de 5 noi locuri de munca, din care o persoana din categoria defavorizate (nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6luni), si mentinerea acestora pe o perioada de 3 ani de la realizarea platii finale în cadrul contractului de finantare; – mentinerea numarului mediu de salariati la nivelul anului de baza (2 angajati) pe o perioada de 3 ani de la realizarea platii finale în cadrul contractului de finantare; – achizitia unui numar de 8 echipamente noi performante, de ultima generatie in domeniul lucrarilor de instalaþii sanitare, de încalzire si de aer condiþionat, astfel: -Buldoexcavator – 1 buc, Mini-excavator – 1 buc, Cilindru compactor – 1 buc, Mini-incarcator – 1 buc, Foreza – MICA – 1 buc, Foreza – MARE – 1 buc, Motocompresor – 1 buc, Ciocan demolator – 1 buc.

S.C. OFRIM CONSULTING S.R.L.

Date de contact beneficiar:

Municipiul Baia Mare, România, Str. ROZELOR nr. 12, ap.1, judetul Maramures, cod postal 430293, România,

Tel. 0755-367.530, E-mail ofrimconsulting@yahoo.com

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.