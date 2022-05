Ioan Brădeanu este un artist nedescoperit, care și-a transformat locuința într-un atelier de pictură pentru a-și da frâu liber imaginației. Acum, la vârsta de 70 de ani, Ioan Brădeanu spune că a pictat de când se știe, de la o vârstă foarte fragedă și nu s-a considerat niciodată un expert în ale picturii, deși operele de artă care ies din mâinile acestuia spun cu totul altceva.

„Mi-a plăcut pictura de când mă știu, pictez de când eram copil mic iar familia m-a încurajat. Tata zicea că la noi în familie nu erau artiști și nu am cum să știu eu să fac lucrul ăsta, apoi i-am arătat un tablou făcut de mine și mi-a spus că trebuie să continui ceea ce fac pentru că am talent. Era aprecierea unui om simplu, care nu se pricepea la pictură, însă a contat foarte mult. Acest tablou l-am avut la o expoziție și a dispărut”, spune sibianul Ioan Brădeanu.

Acesta menționează că a fost membru în Asociația Artiștilor Plastici din Sibiu, dar după Revoluție a început să devină independent, lucrând pentru sine, dar și pentru oamenii interesați să-i vadă munca. Artistul și-a creat propriul atelier, de care este foarte mândru, deoarece este locul unde poate da viață prin artă sentimentelor sale, un loc în care se relaxează și, totodată, dă naștere unor extraordinare opera de artă. „Mă bucur că am așa ceva, acolo nu mă perturbă nimeni, cred ar fi păcat să nu le expun”, menționează Ioan Brădeanu.

Acesta povestește că are un caiet în care face adesea portrete sub formă de schițe ale persoanelor pe care le vede la televizor. De asemenea, peisajele sunt obiectul său preferat de lucru, fiind atras de acestea în mod special. Pe lângă peisaje, pictează flori și portrete. Ioan Brădeanu spune că pictează aproape în fiecare zi, merge în atelier, unde nu îl deranjează nimeni și pictează. Susține că este adeptul picturii clasice, majoritatea tablourilor sale având o tematică rustic deoarece consideră că pictura modernă este mult prea abstractă și foarte complexă pentru omul de rând.

„Nu mă interesează pictura modernă, te uiți la un tablou si nu știi ce e acolo, eu mă axez pe stilul clasic, unde și ultimul om știe ce e acolo, ce reprezintă tabloul, un peisaj este ușor de recunoscut și înțeles de oricine. Îmi place ceea ce fac, dar aș vrea să se bucure și oamenii de ce face eu, să-mi vadă creațiile. Îmi place să pictez, mă relaxează, te scoate din anonimat, ai mintea doar la tablou, nu te poți concentra pe altceva. Mă inspiră foarte tare natura, de acolo îmi vin ideile, de aceea majoritatea tablourilor mele sunt peisaje și flori. Nici nu știu câte tablouri am, cred că sunt sute, am trei camere pline de tablouri”, spune pictorul.

Totodată, acesta își face singur ramele și pânzele pentru desen, deoarece cele din comerț au prețuri destul de mari. „În tinerețe am vândut stradal tablouri și am făcut cadou multe tablouri, multe din ele au ajuns prin Franța, Germania și au fost foarte apreciate chiar și de străini. În trecut am pictat și biserici pentru o scurtă perioadă de timp, deoarece nu îmi place să fiu îngrădit, să pictez ce mi se spune și să respect un stil anume”, spune Ioan Brădeanu.

Acesta este deschis spre vizionarea tablourilor de către public, deoarece spune că vrea să împărtășească acest talent cu oamenii care îi apreciază munca. Tablourile artistului pot fi vizionate în Localitatea Șura Mică, strada Sibiului, nr. 138. ( reper- lângă moară).

