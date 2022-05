În timp ce muncitorii români caută să lucreze cât mai departe de țară, cei asiatici abia așteaptă o oportunitate de a putea veni la noi. Motivul principal al acestei situații este salariul: pentru români este prea mic, iar pentru asiatici foarte mare.

Pachetul salarial plus cel de beneficii al unui angajat asiatic include în general biletul de avion spre țară, cazare, transport muncă cazare, bilete avion pentru vizite ocazionale la ei în țară, o masă pe zi și bineînțeles salariul de bază. Un angajator va aloca în jur de 1000 de euro (plus sau minus) per angajat, dintre care 500-600 de euro reprezintă salariul de bază și restul pentru beneficiile extra.

Un top cinci al țărilor care trimit forță de muncă către România și ne ajută să rezistăm în fața crizei forței de muncă cu care ne confruntăm de ceva ani și care continuă să se agraveze, arată cam așa:

1. Filipine

Costurile lunare estimate pentru o familie de patru persoane care locuiește în Filipine sunt de 8.071,00 lei, fără a include și chiria, iar cele ale unei persoane singure sunt de 2.346,34 lei. Deși costul vieții în această țară este, în medie, cu 2,48% mai mic decât în România, costul chiriei este, în medie, cu 3,82% mai mare decât la noi. Salariul mediu net lunar al unui angajat filipinez la el în țară este de aproximativ 1300-1400 de lei (după impozitare).

2. Nepal

Costurile lunare estimate pentru o familie de patru persoane care locuiește în Nepal sunt de 5.379,04 lei, fără a include și chiria, iar cele ale unei persoane singure sunt de 1.506,89 lei. Costul vieții în Nepal este, în medie, cu 27,99% mai mic decât în România.

Salariul mediu net lunar al unui angajat nepalez la el în țară este de aproximativ 800-900 de lei (după impozitare).

3.Vietnam

Costurile lunare estimate pentru o familie de patru persoane care locuiește în Vietnam sunt de 7.383,00 lei, fără a include și chiria, iar cele ale unei persoane singure sunt de 2.069,08 lei. Deși costul vieții în această țară este, în medie, cu 2,96% mai mic decât în România, costul chiriei este, în medie, cu 10,93% mai mare decât la noi. Salariul mediu net lunar al unui angajat vietnamez la el în țară este de aproximativ 1700-1800 de lei (după impozitare).

4. India

Costurile lunare estimate pentru o familie de patru persoane care locuiește în India sunt de 5.350,05 lei, fără a include și chiria, iar cele ale unei persoane singure sunt de 1.517,62 lei. Costul vieții în India este, în medie, cu 33,70% mai mic decât în România. Salariul mediu net lunar al unui muncitor indian la el în țară este de aproximativ 1900-2000 de lei (după impozitare).

5. Indonezia

Costurile lunare estimate pentru o familie de patru persoane care locuiește în Indonezia sunt de 7.163,41 lei, fără a include și chiria, iar cele ale unei persoane singure sunt de 2.049,83 lei. Costul vieții în Indonezia este, în medie, cu 10,09% mai mic decât în România. Salariul mediu net lunar al unui angajat indonezian la el în țară este de aproximativ 1100-1200 de lei (după impozitare).

