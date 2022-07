Muzeul ASTRA, instituție ale cărei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, are calitate de co-organizator și de gazdă a festivalului Vinfest, ediția a V-a, singurul eveniment din Sibiu care pune în valoare vinul tradițional din România și nu numai.

Vinfest va avea loc în perioada 8-10 iulie, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, iar în deschiderea din acest an va avea loc un concert al formației Zdob și Zdub (vineri, 8 iulie, ora 21:00).

La Vinfest participă nouă crame și producători de vinuri (50 de arome) și cinci food truck-uri, care vor pregăti mâncare tradițională românească, italiană, spaniolă și sârbească (burger cu sosuri de vin, paste cu parmezan, jambon cu vin roșu, cannoli – desert italian).

De asemenea, în același cadru vor fi organizate ateliere interactive pentru copii (origami, sesiuni de teatru cu păpuși tradiționale, treasure hunt) și concerte & DJ Session pentru vizitatorii muzeului.

Crame de top vin în acest an la Vinfest, în Muzeul ASTRA

Este vorba despre Histria, Domeniile Franco Romane, Domeniul Ciumbrud, Crama Hamangia, Villa Vinea, Jidvei, Lechburg, Astoria, WineNot (vinuri internaționale), care vor întâmpina vizitatorii muzeului cu un buchet de vinuri plin de arome și culori.

,,Muzeul ASTRA are o tradiție în ceea ce privește tradiția viticulturii românești. Anual organizăm aici ateliere meșteșugărești prin care învățăm vizitatorii cum să facă must sau vin utilizând unelte arhaice. Să nu uităm prezența Gospodăriei de viticultor sas din Șeica Mică, monument funcțional în Muzeul în aer liber, unde în dese rânduri punem în scenă animații culturale care strâng zeci de mii de vizitatori. De asemenea, avem Casa de viticultor din Vlădești, cunoscută pentru prezența ei pe o bacnotă, dar și pentru plantația de viță de vie de alături, tocmai pentru a recreea mediul înconjurător dedicat viticulturii din zona Olteniei. Cert este că interesul crescut al vizitatorilor noștri pentru acest element istoric – al viticulturii, al vinului – ne-a determinat să co-organizăm în acest an acest festival unic și special numit Vinfest. Salutăm aici prezența celor nouă crame și producători de vin, dar și a celor de la ZDOB și ZDUB, care ne-au făcut atât de mândri la ediția din acest an a concursului Eurovision.”, a declarat Ciprian Anghel Ștefan, manager general Muzeul ASTRA.

Program concerte Vinfest 2022

Vineri, 8 iulie:

18:00 – KOSTA DJ SET

21:00 – ZDOB și ZDUB

22:30 – FUNKYDROP & MC CHARLIE

Sâmbătă, 9 iulie:

16:00 – KOSTA DJ SET

19:00 – IORGA DJ SET

22:30 – K-LU

Duminică, 10 iulie:

18:00 – KOSTA DJ SET

21:00 – VIA DACĂ

22:00 – LOWELT DJ SET

Program ateliere interactive pentru copii @ Vinfest 2022:

Vineri, 8 iulie:

Ateliere creative:

Interval orar: 14:00 – 16:00

Ateliere de teatru și dans:

Interval orar: 16:00 – 18:00

Sâmbăta, 9 iulie:

Ateliere creative:

Interval orar: 10:00 – 11:30

Ateliere creative:

Interval orar: 12:30 – 14:00

Descoperă Epicc-ul din tine:

Interval orar: 15:00 – 17:00

Treasure hunt:

Interval orar: 17:00 – 18:00

Duminică, 10 iulie:

Trasee tehnico-aplicative:

Interval orar: 10:00 – 11:00

Ateliere creative:

Interval orar: 12:00 – 14:00

Trasee tehnico-aplicative:

Interval orar: 15:00 – 16:00

Treasure hunt:

Interval orar: 16:00 – 17:00

Ateliere de teatru și dans:

Interval orar: 17:00 – 18:00

Programul de funcționare al festivalului Vinfest este zilnic, de la 11.00 la 1.00. Accesul va fi posibil în baza abonamentului sau a biletului de intrare în Muzeul ASTRA.

Acţiunile Muzeului ASTRA sunt posibile cu finanţarea Consiliului Judeţean Sibiu.