Andrei Calnicenco este noul team manager al echipei sibiene. El a venit la formația noastră în luna martie a acestui an, la scurt timp după ce și-a încheiat cariera profesionistă de jucător și a făcut parte din staff-ul tehnic condus de Miguel Angel Hoyo.

Ajuns la Sibiu în contextul războiului din Ucraina, Andrei Calnicenco le-a purtat noroc „galben-albaștrilor”, chiar de la primul joc din Sala Transilvania. El a făcut primul angajament al meciului cu U BT Cluj-Napoca, câștigat de echipa noastră.

Andrei Calnicenco a împlinit 36 de ani în acest an și ocupă pentru prima dată în cariera o asemenea funcție. Înainte de a reveni în România, Andrei înființat o academie de baschet alături de un prieten în orașul său natal, Odessa.

„Sunt fericit că am șansă să continui munca alături de BC CSU Sibiu. Îmi doresc să alcătuim o echipă cât mai competitivă, începând de la staff și până la fiecare jucător în parte. Am o mare dorință de muncă, pentru a răsplăti ajutorul oferit de club în momentul în care am revenit în România” a spus Andrei.

„Ne bucurăm că îl vom avea în continuare alături de noi pe Andrei Calnicenco, de această dată dintr-o postură mult mai activă. Considerăm că experiența sa baschetbalistică, inclusiv din țara noastră, va aduce un plus staff-ului echipei noastre”, a declarat Horatiu Floca, director BC CSU Sibiu

Calnicenco deține triplă cetățenie, ucraineană, moldoveană și română. Andrei a jucat de-a lungul carierei la BC Odessa, BC Khimik, BC Donetsk, SK Cherkasy Mavpy și U BT Cluj-Napoca. În România a cucerit două cupe și o supercupă.

În Liga Națională de Baschet Masculin, Andrei a jucat 122 de partide între 2015 și 2020 și a avut medii statistice de 5.3 puncte și 2.6 recuperări.