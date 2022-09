AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004 Planului Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL CU DOTARI AFERENTE, ALIPIRE TERENURI” propus a se implementa in Comuna Sura Mica, Str. Șoseaua Sibiului, CF nr. 100316, CF nr. 100455, CF nr. 100456, CF nr. 100457, CF. nr. 100512, CF nr. 100513, CF nr. 104515, județul Sibiu beneficiar SC MOARA CIBIN SA pentru SC NOVUM ETA SRL, cu sediul in Șelimbăr, str. Aleea Monumentului, Nr. 1, intra in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluării de mediu.

Planul urmează sa fie supus adoptării fără aviz de mediu, conform prevederilor HG nr. 1076.2004. Motivația deciziei etapei de încadrare se găsește pe pagina: http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate formula opinii/comentarii privind decizia etapei de încadrare pe e-mail Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu: office@apmsb.anpm.ro

Observațiile publicului se primesc in termen de 10 zile calendaristice de la data publicării

anunțului.