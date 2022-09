Pentru after school-urile din Sibiu, izbucnirea pandemiei a fost o lovitură serioasă. Unele au fost nevoite să-și înceteze activitatea, altele au suspendat-o temporar sau au redus numărul de copii. Cele care au continuat să funcționeze au trebuit să implementeze măsuri riguroase de prevenție sanitară, pe care continuă să le aplice și în această toamnă.

”În 2020, când a început pandemia și s-a închis tot, nu am mai lucrat. Am deschis în toamna lui 2020, dar cu un număr redus de copii. Anul trecut, lumea a fost destul de reticentă și am funcționat la aproximativ 60% din capacitate. Anul acesta e mai bine, avem capacitatea acoperită cam la 70%. La noi se păstrează în continuare toate măsurile de precauție – se poartă mască, se dezinfectează”, spune Nicoleta Iakabos, Coordonator de Program la after school-ul ”Openarms”.

Aceeași situație este valabilă și pentru „Clubul Isteților”, unde pandemia pare că își face în continuare simțită prezența. „Lucrăm, practic, în aceleași condiții. Nu e nicio diferență – purtăm măști, dezinfectăm, iar părinţii sunt la fel de reticenţi în a-şi înscrie copiii la fel ca în anii anteriori”, precizează Cristina Ploiaș, Manager la Clubul Isteților. ”Dacă un copil prezintă minimul de simptome de infecție, nu-l integrăm în comunitate până nu se face bine”, declară Ploiaș.

Alte două after school-uri din oraș declară că au folosit diferite metode pentru a proteja sănătatea copiilor. Au redus numărul de copii, au distanțat băncile sau folosesc bănci individuale, igienizează des materialele și folosesc lămpi ultraviolete pentru dezinfecție. ”Am funcționat cu un număr mai mic de copii, băncile au fost distanțate, clasele și materialele cu care lucrăm au fost mult mai des igienizate”, declară Maria Morariu, Administrator la ”Little Diamonds”. ”Avem bănci individuale și am redus numărul copiilor – în felul ăsta asigurăm mai mult spaţiu între copii. Folosim lămpi ultraviolet pentru dezinfecția în săli și respectăm toate celelalte măsuri necesare, spune Gáspár Előd, co-fondator al ”Studyinno – The Cool After School”.