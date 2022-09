O sibiancă, implicată într-un incident nefericit în parcarea supraterană din cartierul Hipodrom, cere despăgubiri Primăriei Sibiu. Femeia a căzut în holul parcării după ce a alunecat pe podeaua umedă, rănindu-se grav la picior. Aceasta spune că nu erau amplasate semne care să sugereze “Atenție, podea umeda” sau „Pericol de alunecare”. Acum solicită ca municipalitatea să îi plătească cei 8.000 de lei cheltuiți pentru operație, tratament și recuperare.

Anca Marcu, sibiancă și mamă a doi copii, a suferit un traumatism la genunchi în luna mai 2022, după ce a alunecat pe podeaua din parcarea supraetajată din Hipodrom, moment în care aceasta a fost preluată de un echipaj SMURD. În 26 mai, când a avut loc evenimentul nefericit, podeaua era umedă din cauza ploii deoarece ușa pe sistem arc era defectă și nu putea fi închisă. În urma accidentului, femeia a trecut printr-o operație, iar mai apoi a trebuit să facă ore de fizioterapie pentru a se reface. Atât intervenția chirurgicală, cât și costurile care au inclus tratamentul și alte cheltuieli suplimentare au ajuns la suma de 8.000 lei.

Femeia a fost în audiență la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, în data de 20 iulie, pentru a le solicita remedierea de urgență a ușii defecte și semnalizarea conformă atunci când podeaua este udă, dar si pentru a cere decontarea cheltuielilor medicale în valoare de 6.000 lei – bani justificați în facturi și bonuri.

La solicitarea făcută a primit răspuns după aproximativ o lună. În mesaj i s-a transmis că podeaua este antiderapantă – în conformitate cu specificațiile tehnice ale furnizorului – și că nu se poate reține o conduită culpabilă față de administratorul parcării.

Lucrări de modificare a pardoselii din parcare demarate după accident

Cu toate că în răspunsul primit, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat susține că podeaua este antiderapantă respectiv conformă, după spusele sibiencei, în data de 17 august, au început să se facă lucrări care au inclus decopertarea pardoselii de pe terasă și modificări la pardoseala holului unde a avut loc incidentul.

„După ce m-am recuperat m-am gândit că dacă eu sunt bine nu mai contează altceva, dar am văzut că au început lucrări pe terasa parcării și pe hol, chiar cu două zile înainte să îmi răspundă mie la solicitare. Practic, cu două zile înainte să îmi răspundă s-au apucat de lucrări. În răspunsul primit mi-au zis că nu se consideră vinovați de acest incident pentru că suprafața din parcare ar fi antiderapantă. După lucrările făcute, am constatat că au schimbat și podeaua unde am alunecat, făcând-o antiderapantă”, menționează Anca Marcu.

Construcția primei parcări supraetajate din Sibiu s-a finalizat în luna februarie 2022. Parcarea din zona Mihai Viteazu dispune de 320 de locuri de parcare, patru stații de încărcare pentru opt mașini electrice și 18 locuri de parcare pentru motociclete.

VEZI AICI IMAGINI DE LA INAUGURAREA PARCĂRII!