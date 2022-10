Mai sunt doar două săptămâni până când Târgul de Crăciun din Sibiu se va deschide. Ediția cu numărul 15 al celui mai așteptat eveniment al iernii se va desfășura în perioada 11 noiembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, în Piața Mare.

În mai puțin de trei săptămâni, în centrul Sibiului se va simți din nou magia sărbătorilor de iarnă. Numeroși expozanți și-au anunțat prezența în Piața Mare a orașului pentru a le oferi experiențe minunate vizitatorilor.

De câțiva ani, organizatorii luau în calcul să extindă spiritul sărbătorilor și în Piața Mică, Piața Huet și pe Pietonala Bălcescu. Este un plan de viitor, dar care nu va fi adoptat din acest an. Târgul va reveni acum în aceeași formulă, toate căsuțele fiind amplasate în Piața Mare, în locul care „a făcut înconjurul lumii în fotografii”.

Peste o sută de căsuțe

Anul acesta, peste o sută de căsuțe vor fi amplasate în Piața Mare. Expozanți veniți din toată țara vor întâmpina vizitatorii, punându-le la dispoziție o gamă variată de produse precum decorațiuni de Crăciun si bijuterii din porțelan, căni pictate manual, coronițe, ghirlande, globuri, obiecte specifice Crăciunului, sculptate manual si aduse din Bethlehem, precum și diverse specialități gastronomice.

„Înscrierile pentru expozanții ce vor da culoare ediției din acest an a Târgului au început mult, mult mai devreme, încă din luna mai, iar cei care vor participa au trecut printr-un riguros proces de selecție. Astfel, toți au avut timpul necesar pentru a se pregăti temeinic pentru ediția din acest an și pentru a oferi o paletă cât mai largă și interesantă de produse. În total, la ediția din acest an vor participa 110 expozanți care provin din 20 de județe ale țării”, anunță organizatorii.

Ce atracții oferă târgul

Pe lângă căsuțele cu produse alese, vor exista și diverse atracții pentru cei mici, dar și pentru cei mari, în cadrul Târgului de Crăciun. Ca în fiecare an, Atelierul lui Moș Crăciun va fi adus în Piața Mare, iar în curând se va deschide și patinoarul în aer liber. Proiecțiile spectaculoase de pe clădiri nu vor lipsi nici anul acesta și vor întreține atmosfera feerică pe toată durata târgului.

„După doi ani în care Târgul de Crăciun a fost nevoit să își restrângă parțial activitatea din cauza pandemiei, în această iarnă Sibiul va primi evenimentul din nou în întreaga lui splendoare și cu multe noi puncte de atracție, de la ateliere pentru copii la colțuri instagramabile, photocornere sau experiențe teatrale boutique, unde copiii vor putea asculta povești interesante. Noi vor fi și proiecțiile de pe fațadele clădirilor simbol ce formează Piața Mare, ce vor oferi, cu siguranță, o atmosferă aparte Târgului de Crăciun din Sibiu. În 26 octombrie au început și înscrierile la Atelierul lui Moș Crăciun, iar în primele 24 de ore s-au ocupat peste 80% dintre locurile disponibile destinate grupelor organizate de către școli și grădinițe. Pentru cei care doresc să se înscrie la activitățile din atelier, locurile rămase disponibile pot fi verificate la această adresă: https://targuldecraciun.ro/ atelierul-lui-mos-craciun/”, mai spun organizatorii.

Organizatorii Târgului de Crăciun din Sibiu au aprofundat soluții pentru protejarea mediului. Instalațiile de iluminat sunt construite cu becuri economice, iar programul de iluminat va fi adaptat la nivelul de lumină, astfel încât beculețele să se aprindă doar în momentul în care chiar are sens. La fel, toate ambalajele de unică folosință utilizate de cei care oferă produse alimentare sau băuturi sunt biodegradabile, pentru un impact minim al deșeurilor asupra mediului. (DETALII DESPRE ILUMINATUL DIN TÂRG, AICI)