Unul dintre cei mai mari artiști rock-and-roll din toate timpurile, Jerry Lee Lewis, a murit la 87 de ani. Anunțul a fost făcut de agentul său și a fost preluat de presa internațională.

Renumit pentru puternica lui prezenţă scenică şi stilul său dinamic de a cânta la pian, legendarul artist american, originar din statul Louisiana, a murit din cauze naturale, potrivit aceleiaşi surse. Artistul a murit în reşedinţa lui din Desoto County, Mississippi, în prezenţa soţiei sale, Judith, relatează Adevărul.

Jerry Lee Lewis, născut pe 29 septembrie 1935, în Louisiana, a fost solist şi pianist rock and roll, rockabilly şi country. Pionier al muzicii rock and roll, Lewis a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame, în 1986, iar contribuţia lui la acest gen muzical i-a fost recunoscută şi de Rockabilly Hall of Fame. În cariera începută în 1954, a lansat 40 de albume.