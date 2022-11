O imagine cu ruta unui avion militar înregistrat pe un radar a stârnit amuzamentul în mediul online.

Acesta a survolat spațiul aerian în zona unei baze rusești din Siria.

”Un avion militar american „a pictat un penis” pe cer în apropierea bazei aeriene ruse, La Repubblica. Un avion de realimentare KC-135 Stratotanker a rămas timp de aproape două ore la est de Cipru, marți, în fața bazei siriene din Tartus, o fortăreață a Moscovei”, se arată într-o postare pe Twitter, relatează ziare.com.

