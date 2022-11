Construirea unei case se poate dovedi un proces lung și dificil, mai ales atunci când programul aglomerat și lipsa de experiență nu te ajută. Prima problemă cu care te vei confrunta atunci când cauți soluții pentru izolația casei tale este lipsa experienței în alegerea materialelor de calitate. Există o varietate de materiale din care poți alege, de aceea mai jos vor fi prezentate câteva pentru a te ghida mai ușor înspre cea mai potrivită alegere pentru tine.

Într-adevăr, cum vei alege cele mai bune materiale pentru izolație?

Materialele care îți stau la dispoziție acum și pe care le poți folosi atunci când te afli în etapa termoizolării locuinței tale variază și pot fi alese în funcție de nevoia pe care o ai și bugetul de care dispui. Pentru a face cea mai bună alegere sunt 3 factori pe care trebuie să îi verific atunci când alegi materialul termoizolant.

Coeficientul de transfer termic

Adeseori cunoscut și ca lambda, coeficientul de transfer termic este măsurat în W/m2k. Se poate găsi în fișa tehnicp a fiecărui produs. Cu cât această valoare este mai mică, cu atât materialul este mai eficient din punct de vedere termic. Pentru ca un material să fie considerat termoizolant trebuie să aibă coeficientul de transfer termic mai mic de 0.05 W/m2K.

Comportamentul la transferul de vapori / umiditate

Atunci când alegi un material termoizolant nu trebuie să ții cont doar de eficiența termică ci și de permeabilitatea acestuia la vapori. Dacă materialele nu sunt puse în ordinea corespunzătoare poate apărea condensul iar mai apoi mucegaiul. Sunt programe ca și www.ubakus.com care te ajută să îți dai seama dacă structura ta va avea sau nu probleme cu condensul.

Fiecare material răspunde diferit la contactul cu apa sau umiditatea. De exemplu spuma poliuretanică cu celulă deschisă permite vaporilor de apă să treacă prin ea dar nu îi reține și nu îi afectează caracteristicile termoizolante. Pe când alte materiale ca și celuloza sau vata minerală dacă sunt supuse de mai multe umidității pot în timp să-și piardă din caracteristici.

Montarea termoizolației

O importanță foarte mare o are și montarea materialului. De multe ori după ce izolația a fost instalată la aceasta nu se mai poate interveni, de aceea este important ca manopera să fie una calitativă. Totodată fiecare material are caracteristicile lui atunci când vine vorba de montaj. Cum trebuie pregătită suprafața suport, ce adezivi se folosesc, la ce temperaturi se aplică, ce utilaje sunt necesare, etc. De aceea este important ca să citim întotdeauna fișa tehnică pentru a vedea cum a fost conceput acel material să fie aplicat.

Dar… toate suprafețele necesită termoizolare eficientă?

Pentru ca o termoizolație să fie eficientă trebuie să fie aplicată atât în interiorul locuinței cât și în exteriorul ei. Dacă dorești să ai parte de confort sporit în locuința ta, trebuie să iei în considerare faptul că aerul cald se poate pierde prin mai multe locuri sau punți termice care se formează.

Cele mai frecvent isolate suprafețe sunt următoarele:

Pereții exteriori

Pereții interiori

Mansardă

Planșeele

Poduri

Acoperișuri

Mai întâi este recomandat să fie identificate zonele prin care se pierde căldura. În majoritatea cazurilor, mansarda este primul loc identificat prin care se pierde o cantitate semnificativă a aerului cald din locuință. O mansardă bine izolată, reduce pierderea aerului cald în sezonul rece iar vara menține locuința la o temperatură plăcută.

Izolarea acoperișului de asemenea, este absolut necesară datorită faptului că există pierderi de căldură prin acoperiș. Acoperișului poate fi izolat termic atât cu spumă poliuretanică cât și cu vata bazaltică și celuloză.

În cazul caselor doar cu parter este recomandată izolarea directă a tavanului pentru a încălzi sau a răci doar partea locuită. Spuma poliuretanică poate să fie aplicată pe orice suprafață chiar și pe lemnul folosit pentru podirea planșeului. Datorită modului de aplicare, spuma expandează umplând toate golurile atât din interior cât și din exterior.

Acestea sunt doar câteva din suprafețele pe care le-am amintit și cărora este necesar să acorzi atenție, dacă te afli în construcții . Proiectul tău și construcția ta are nevoie de calitate în fiecare etapă a acesteia.

Noi, echipa IsoRihner, dorim să ajutăm la reducerea consumului de energie din România. De aceea ne-am specializat pe aplicarea spumei poliuretanice. Un material termoizolant care are un coeficient mic de transfer termic, nu este afectat de apă și este aplicat doar de profesioniști.

Dacă ești interesat de ce îți putem oferi poți afla mai multe pe site-ul nostru www.isorihner.ro sau ne poți contacta direct la 0786 262 177 sau office@isorihner.ro